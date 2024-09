Nem fogta vissza magát: mindent kipakolt, dívaként hódít Tolvai Reni

Instagram-oldalán osztott meg egy képgalériát Tolvai Reni. A fotók a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi részében készültek, amelyben kiesett a versenyből az énekesnő. Reni a színpadon Rihannaként próbálta lenyűgözni a zsűrit, és mint elmondta, sok időt és energiát fektetett a produkcióba, ezért nagyon fájt neki a búcsú. Az azonban kétségtelen, hogy a teljesítménye ennek ellenére is lenyűgöző volt, emellett persze a külsejével is a képernyőre vonzotta a tekinteteket. Lássuk be, fekete, mélyen dekoltált ruhájában dívaként tündökölt!

Te tökéletesen lehoztad Rihannát, mind a mozgásban, mind a kisugárzásban és szerintem hangban is. Teljesen más a hangszínetek, de érződött, hogy próbálsz az ő hangján énekelni. Ráadásul szerintem Rihanna nem szokott ennyire profin énekelni élőben, mint te

- biztatta az énekesnőt egy követője. Többen azt is megjegyezték, hogy Reni produkciója világszínvonalú volt.