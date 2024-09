Ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars versenyzőinek korábbi, legemlékezetesebb pillanatai – galéria

Szombat este berobbant a Sztárban Sztár All Stars, a műsor eddigi első és egyetlen olyan évada, ahol korábbi versenyzők küzdenek meg egymással, hogy kiderüljön ki a legsokoldalúbb tehetség az országban. Az évadba 24 énekes kapott meghívást, így szombaton és vasárnap is 12 produkciót láthatnak a nézők és az eddigi évadok alapján nevetésben és megható pillanatokban most sem lesz hiány. Most össze is gyűjtöttük, hogy melyek voltak a vasárnapi versenyzők legjobb alakításai a korábbi évadokban.

A Sztárban Sztár All Stars versenyzői mind nagy tehetségek, így olyan alakításokat várhatunk tőlük, mint Vastag Tomi Meződi József előadása a második évadban (Fotó: Archív)

Természetesen minden évadban az ad okot a legtöbb nevetésre, amikor pasik nőket, a csajok pedig férfiakat formálnak meg, erre bizonyára most is lesz majd példa bőven, mint például Peter Srámek tegnapi Tóth Gabi alakítása, ami még magának az énekesnőnek is könnyeket csalt a szemébe. De ha a korábbi évekre gondolunk vissza, akkor sem mehetünk el szó nélkül Puskás Peti elképesztően abszurd Tina Turner előadása vagy Puskás-Dallos Bogi Puskás Petije mellett.

A Sztárban Sztár All Stars nemcsak a nevetésről szól

Természetesen vidám pillanatok mellett, számos olyan alkalom is van, amikor egy-egy előadás olyan meghatóra sikerül, hogy még a Sztárban Sztár zsűrijének és a versenyzőknek is könnyeket csal a szemébe, akár annak ellenére is, hogy valaki férfiként nőt alakít. Ilyen volt Pál Dénes Karády Katalin előadása is a második évadban vagy Olág Gergő Aretha Franklin-ként, amihez nem volt elég a paróka és a női hang, még a bőrszínét is meg kellett változtatni. De a kissé nevetséges külső ellenére, az énekes tehetsége, akkor is mindent vitt. És persze mutatjuk a fotókat is.