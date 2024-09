Őrületes összecsapásokkal érkezik a Sztárban sztár All Stars 3. és 4. élő showja

A Sztárban Sztár All Stars múlt hétvégi adásaiban két nap alatt négy-négy énekestől vettek búcsút, ők már nem versenyezhetnek tovább az idei műsorban, Magyarország legsokoldalúbb előadója címért.

A Sztárban Sztár All Stars fergeteges show-val érkezik most szombaton és vasárnap is (Forrás: TV2)

Szédületes produkciók jönnek a Sztárban Sztár All Stars-ban

Most hétvégén szintén dupla élő show várja a nézőket. Az énekesek szombaton és vasárnap is újra egyesével lépnek majd színpadra, és egy-egy csoportkör végét követően a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján a négyesek első és második helyezettje azonnal továbbjut a következő heti élő showba. A másik kettő vigaszágra kerül, nekik még aznap este egy újabb körben kell lenyűgözniük a közönséget egy-egy dallal. A vigaszágas körben a produkciókat újra pontozza a zsűri és a nézők is leadhatják szavazataikat a műsor alatt. A vigaszág első két helyezettje csatlakozik a jövő heti mezőnyhöz, az utolsó kettő pedig távozik majd a versenyből. Látványos koreográfiákra, észbontó produkciókra most is lehet számítani: Szombaton Oláh Ibolya Bryan Adams, Gubik Petra Janis Joplin, Tóth Gabi az Open Stage zenekar, Péter Sramek Takáts Tamás, Király Linda Adele, Szabó Ádám Balázs Fecó, Hevesi Tamás Elvis Presley és Zámbó Krisztián Rick Astley bőrébe bújik majd.

Vasárnap pedig Emilio alakítja majd Brian Johnson-t, Pál Dénes Desh-t, Tolvai Reni Doja Cat-et, Puskás Peti Snow-t, Orsovai Reni Delhusa Gjon-t, Vastag Tomi Karda Beát, Sipos Tomi Falco-t és Oláh Gergő Bessenyei Ferenc-et alakítja majd.

Vasárnap estére a hat-hat továbbjutóval kialakul az ötödik élő-show 12 fős mezőnye, ők küzdenek tovább a versenyben maradásért, érdemes lesz nézni!