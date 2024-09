Szabó Ádám őszinte vallomása: Életem egyik legnehezebb feladatára készülök

Nagyon megrázott mindenkit, amikor Örs elhunyt. Annyira tehetséges volt és annyira fiatal, mindössze 29 éves, el sem tudom képzelni, hogy lehet feldolgozni ezt a tragédiát a családjának, feleségének, a barátainak, a zenekarnak. Engem is megrázott teljesen, emlékszem a pillanatra, éppen vezettem, amikor Horváth Boldi hívott, meg kellett álljak az autóval. Nagyon remélem, hogy most szombaton az előadásommal sikerül szépen megemlékeznem róla! A felkészülésben nagy segítségemre voltak az AWS együttes tagjai, nagyon jó tanácsokkal láttak el és lelkileg is segítettek!