Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt az X-Faktor sztárja

Az X-Faktor legendája és a G4 sztárja, Ben Thapa 42 éves korában, „rövid betegséget” követően elhunyt. Zenésztársai közölték a tragikus hírt.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Thapa a klasszikus operakvartett tagjaként kezdte karrierjét, akik 2004-ben a feltűntek az ITV-n futó X-Faktor című műsorban. A csapat 1,5 millió fontos lemezszerződést kötött a Sonyval, miután a műsor második helyén végzett.

Thapa, aki mély tenor volt, akkoriban a G4 tagja volt Jon Ansell, Matt Stiff és Mike Christie bandatársaival együtt. Az együttest 2018-ban hagyta el, de folytatta előadói karrierjét.

„Mély szomorúsággal jelentjük be testvérünk és nagyszerű barátunk, Ben Thapa hirtelen halálát. Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mit érzünk most mindannyian. Megértjük, hogy ez sokak számára is szívszorító hír lesz, és szeretetünket és támogatásunkat küldjük, miközben mindannyian emlékezünk a csodálatos emberre és az emlékekre, amelyeket hátrahagyott. Ben nagyon fontos része volt a nemzetközi énekes közösségnek, és kritikus része volt a csoportként megtett utunknak. Köszönjük a szereteteteket ebben a nehéz időszakban. RIP Ben xxxx” – búcsúzott tőle a zenekar.

A Steven Swales művészmenedzsment a weboldalán tette közzé a Ben iránti tiszteletét.

Azt írták: „Hatalmas szomorúsággal jelentjük be Ben Thapa rövid betegség után bekövetkezett halálát. Kiváltság volt őt ismerni és vele dolgozni. Ben jól ismert volt oratóriumokban, operákban és a G4 együttes tagjaként nyújtott teljesítményéről. Nagyon sokaknak fog hiányozni, és gondolatainkat a családjával, a barátaival és a kollégáival vannak.”

Ben halálának oka egyelőre nem ismert, de szeptember 2-án egy dialízisgépről posztolt képet az Instagramon. Augusztus 27-én szintén egy kórházi ágyról töltött fel egy szelfit. Akkoriban nefrostómiát kapott, ami egy olyan cső, amely a veséből a vizeletet a hátán lévő bőrön lévő nyíláson keresztül engedi lefolyni.