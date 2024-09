„Ez most egy újabb nagy harc" – Fordulat a néma magyar énekesnő állapotában

Augusztus közepén érkezett a drámai bejelentés: a szaxofonnal is jól bánó énekesnő, Marcellina hangszalagjai bevéreztek, ezért az orvos egy teljes hónapnyi szigorú némaságot írt elő számára.

Marcellina egy hónapig nem szólalt meg Fotó: Marcellina

– Ez alatt az idő alatt Marcellinának még csak suttogni sem szabad, hogy elkerülje a további károsodást. Szerencsére műtétre nem lesz szükség, de a rehabilitáció egy hosszadalmas és komoly folyamat lesz, emiatt komolyan is kell venni – mondta szigorúan dr. Kiszel Csilla, Marcellina orvosa még a nyáron.

Az énekesnő számára a síri csend gyakorlatilag egyenlő volt a pokollal, azt pedig álmában sem gondolta volna, hogy épp a balszerencsésnek titulált péntek 13-a hozza el számára a megváltást. Akkor ugyanis végre megszólalhatott!

– Amikor a doktornő azt mondta, hogy beszélhetek, azonnal kitört belőlem a boldogság! Olyan érzés volt, mintha visszakaptam volna az életemet! Igaz, hogy a teljes regenerálódás még sok idő, de ahogy mondani szokták, minden vég valaminek a kezdete. Kiabálni természetesen még nem kiabálhatok, így igyekszem nem összeveszni senkivel. Óvatosan beszélek, de a legutóbbi orvosi vizsgálat már megnyugtató eredményt hozott: nincs duzzanat a hangszalagjaimon – mesélte meghatottan Marcellina.

Marcellina teljes felépülése még sokáig eltarthat Fotó: Marcellina

Marcellina rehabilitációja még hetekig, hónapokig is eltarthat

Az elmúlt hetek során a néma énekesnő számos különös élményben részesült.

– Amikor próbáltam kézzel-lábbal magyarázni, az emberek automatikusan visszatátogtak , mintha ők is elnémultak volna! A legviccesebb reakciók pedig azok voltak, amikor férfiak viccesen azt mondták: bárcsak a feleségem is ilyen csendben lenne – mesélte nevetve, de hozzátette: ez az időszak rengeteg belső vívódást hozott.

Marcellina rehabilitációja még folyamatban van. A Kossuth-díjas operaénekesnő, Sümegi Eszter támogatásával most egy új, kemény utazásba kezdett: lassan, lépésről lépésre építi újra hangját.

– Ez most egy újabb nagy harc, de nem adom fel. Még mindig megvan bennem az a tűz, hogy újra színpadra álljak és énekeljek – ezúttal talán erősebben, mint valaha. Sokan talán nem veszik elég komolyan ezt a betegséget, de a hangszalag is egy izom. Ez ugyanolyan, mintha egy futónak eltörik a lába. Hosszú rehabilitációt igényel. Szerencsére a csendes időszakomban sem tétlenkedtem. Talán a szerencsének is köszönhető, hogy már sok elkészült hanganyag volt a tarsolyomban, így négy videóklip is elkészült, amíg némaságra voltam ítélve. Az első a mesterséges intelligencia segítségével

– újságolta Marcellina.