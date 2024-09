Kitálalt Meghan családja: kész kudarc a házassága Harryvel, a herceg egyedül marad

Meghan Markle féltestvére, Samantha Markle azt állította, hogy Sussex hercegnéjának Harry herceggel kötött házassága „kárhozott”, miközben azt jósolta, hogy Sussex hercege egyedül tér vissza az Egyesült Királyságba.

"Azt hiszem, ez a házasság a kezdetek óta kudarcra van ítélve. Még Vilmos herceg is azt mondta Harrynek, ne kapkodja el a házasságot, ismerje meg jobban Meghant. Szerintem Harry már azt akarja mondani a testvérének, mennyire igaza volt. Végül is a kapcsolatuk úgy alakul, ahogy azt többen is megjósolták, még Vilmos herceg is így gondolta és ez annyira szomorú" - mondta Samantha Markle.

Meghan féltestvére szerint az is borzalmas, hogy Harry mindent feladott az egykori színésznő miatt: otthagyta a családját, a barátait és most egy elszigetelt, magányos életre van kárhoztatva. "Annyira megromlott a viszonya a családjával, hogy szinte lehetetlen lesz visszatérnie hozzájuk. A bizalom elveszett és csak nagy munka árán tudná visszanyerni ezt Harry. Ha egyáltalán sikerülne neki."

"Harryt se sajnálom. Volt egy interjúja, amiben azt mondta, Nagy-Britanniában sosem volt boldog. Mégis, mit érezhetnek az ottani emberek és a családja? És ott ült és hagyta, hogy Meghan pocskondiázza a néhai királynőt, II. Erzsébetet. Egy szóval sem védte meg a nagyanyját. Undorító volt".

Azt is sugallta, hogy Harrynek pszichológushoz kellene járnia, hogy végre megszabaduljon attól a fantáziavilágtól, amelyben él.