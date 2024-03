Fekete Dávidot elsőre elfogadták szerelme szülei

Fekete Dávid és szerelme, Szintia kapcsolata az időt nézve gyerekcipőben jár, hiszen még csak egy hónapja vállalták fel szerelmüket a nagyvilág előtt. Az énekes már korábban is ódákat tudott zengeni kedveséről, akit már az első napokban elvarázsolt a fiatal lány személyisége és bája. Dávid már akkor úgy érezte, hogy ez az, ami hiányzott az életéből. Bár a szerelmesek igyekeznek lépésenként haladni, de már szóba került az összeköltözés is a fiatalok között, amire hamarosan sort kerítenek.

Fekete Dávid és Szintia nagyon hamar egy hullámhosszon voltak Fotó: Fekete Dávid

Fekete Dávid és kedvese már szüleiknek is bemutatták egymást, akik már első pillanattól családtagként fogadták őket.

– Nagyon jó volt, tényleg olyan kedvesek voltak, mint a telefonban is éreztem rajtuk. Szokták mondani, nézd meg az anyját, vedd el a lányát, úgyhogy... Abszolút úgy gondolom, és úgy érzem, hogy egy nagyon jó fej, jó érzésű, jó szándékú embereket ismertem meg. A lehető legjobban telt a közös találkozás, és beszélgetés – mesélte Dávid, akitől szerelme vette át a szót. Mint mondta, elsőre nem is volt biztos benne, hogy tudták ki is igazából a kedvese.

Örültek annak, hogy én boldog vagyok, és apukám nem szokott senkit megítélni mondjuk egy cikk alapján. Ő el is mondta, hogy neki meg kell ismernie egy embert, és akkor tud levonni következtetéseket. Látott riportot Dáviddal, már akkor mondta, mielőtt még találkoztak volna, hogy ő nem rossz ember

– árulta el Szinti, akiért persze Dávid édesanyja is odáig volt.

– Tényleg olyan jó érzést váltott ki anyunál, amilyet még sosem láttam. Közvetlen, és őszinte a kapcsolata a családom minden tagjával. Örülök, hogy nem kellett feszengeni, az első pillanattól kezdve mindenki úgy fogadta el, amilyen valóban. Nincsenek ilyen mesterkélt dolgok, hanem teljesen őszinte a kapcsolatunk és jól érezzük magunkat együtt – mesélte mosolyogva Dávid.

Dávid és Szintia kapcsolata tündérmesébe illő Fotó: Máté Krisztián

Fekete Dávid úgy érzi, jobb ember lett kedvese mellett

Szintia tudta, hogy mire vállalkozik, amikor kapcsolatba lépett az énekessel, aki egy nagy „csomaggal” vágott neki a szerelemnek, de a lányt nem ez érdekelte vele kapcsolatban, hanem az, hogy milyen ember legbelül.

– A kedvesem elfogadta a múltamat. Tudta, hogy van két cuki kisgyermekem, akikkel egyből nagyon jó volt az összhang, és van egy olyan múltam, amit az ország java része ismer. Ezekről beszélgettünk is, elmondtam neki az érzéseimet, ő pedig elfogadta. A múlton nem lehet változtatni, de a jövőn igen, és mi ezen dolgozunk. Úgy érzem, jobb ember lettem mellette. Sokkal többet mosolygok, felszabadultabb vagyok. Nem véletlenül mondják azt, hogy „egy férfi asszony nélkül félember csupán”: nemcsak barátnőre, de társra is leltem benne — vallotta be mosolyogva az énekes.