Drámai a magyar énekesnő állapota; kiderült, mi okozhatta a népszerű művész halálát

Ez a hét is eltelt és a hazai sztárvilág most sem unatkozott, sőt rengeteg minden történt. Kiderült, a magyar énekesnő helyzete szeptemberben dől el, míg gyászol a szakma, sőt a Jászai Mari-díjas színész utolsó szavai is napvilágot láttak. Folytatódik a dráma a királyi családban is és Megyeri Csilla exe is továbblépett. Ezek a hét legolvasottabb szárhírei a Borson:

Mihályi Győző halála sokkolta az országot! - Fotó: József Attila Színház

Marad a némaság?

A szaxofonos énekesnő, Marcellina hangszálai nemrég bevéreztek, azóta némaságban kell töltenie minden napját. Mint kiderült, kicsit komplikáltabb a helyzet, mint először tűnt, így csak szeptemberben derül ki, mi lesz az énekesnő hangjának sorsa.