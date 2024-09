Nyaralás utáni depresszió: „Segít, ha az ember picit megáll”

Egyáltalán nem vagyunk egyedül, amikor eszünkbe jutnak a pihenéssel töltött szabadnapok, amelyek után gyakorta tűnik fel a melankólia, akár a depresszió is, ami ilyenkor bizony huzamosabb ideig bekuckózik az életünkbe. Talán nincs is olyan ember, akinek ne lenne kicsit rossz kedve a nyár vége felé azzal kapcsolatban, hogy véget érnek a forró, strandolással töltött napok vagy a nyaralás. Ezért is nehéz, amikor vissza kell rázódni a szürke hétköznapokba.

Sokat dolgozunk egész évben pár nap nyaralásért, így nem meglepő, hogy a vakáció után kicsit depresszió közeli állapotba kerülünk (Fotó: shutterstock / hot magazin)

„A magyar ember nyáron pihen, egyébként nem”

– Alapvetően nem egy állandó mélypontról van szó, hanem inkább egy rövidebb, melankolikusabb időszakról. A nyaralás után gyakori jelenség, hogy eluralkodik rajtunk a letargia, és elkezdünk visszagondolni a pihenéssel töltött időszakra, és egy ideig próbálunk a múltban élni, miközben a hétköznapokban robotikusan vegetálunk.

Azt is hozzá kell tenni, hogy az ember mindig az egész évet szeretné kipihenni egyetlen hét alatt, emiatt azonban óriási szorongással vág bele a nyaralásba, s mivel egész évben ezért dolgozott, azt gondolja, a magyar ember nyáron pihen, egyébként meg nem

– kezdte dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus a hot! magazinnak.

Mindig nagy szomorúság ül ránk nyaralás után (Fotó: shutterstock / hot magazin)

„Gyakori, hogy légből kapott fogadalmat tesznek, amelyek ilyenkor halálra vannak ítélve”

Nem ritka, hogy a folyamatos lehangoltság akár két hétig is ráül az ember hétköznapjaira. Ezt pedig az egyik legalapvetőbb belső késztetés hiánya okozhatja, hiszen ha nem vagyunk motiváltak, és céltalannak érezzük a napokat, nem is gondolunk másra, csak a már elmúlt nyaralásra.

– Ekkor elkezdjük gyászolni azt a néhány nap szabadságot, ezért jön egy-két hét melankólia, amikor is az ember másképp kezd el viselkedni. Ahogyan újévkor, úgy itt is gyakori, hogy légből kapott fogadalmat tesznek, amelyek ilyenkor halálra vannak ítélve. Nem hoznak létre célokat, vagy nem dolgozzák ki az ahhoz vezető utat. Így nem is jönnek létre a fogadalmak, és szépen lassan visszakerülünk abba a korábban már megszokott állapotba, ami jellemez bennünket.

Ebben a két hétben sokszor jelenik meg ilyenkor az önsajnálat, mivel nem lépünk a tettek mezejére és mozgósítjuk az erőforrásainkat azért, hogy ne legyünk lehangoltak.

Elkezdünk siránkozni, és ebből próbálunk erőt gyűjteni, mert képtelenek vagyunk változtatni, ezért történik ez a felelősséghárítás – árulta el a szakember.