Már nincs egyedül: Felesége halála óta velük osztja meg a házát Charlie

Egy évtizede már, hogy az utánozhatatlan énekes, Charlie elvesztette imádott feleségét, Széles Katalint. Az asszony súlyos beteg volt, állapota 2014 nyarán fordult kritikusra, majd decemberben, néhány órával Charlie fellépése előtt érte a halál a Kútvölgyi kórházban.

Charlie újra tud mosolyogni / Fotó: LI

Az énekes sokáig vigasztalhatatlannak tűnt Katalin halála után, és egyedül érezte magát háza ürességtől kongó falai között. Ma már azonban újra tud mosolyogni!

Charlie, a Liszt Ferenc-díjas és a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával 2021-ben elismert előadóművész a Családi kör vendégeként beszélt arról, hogy unokája, fia és a közönség szeretete mellett a családi házukba beköltöző, nem várt jövevények is erőt adnak mindennapjaihoz.

– Manapság boldog, mert van miért – így konferálta be a Családi kör vendégét, Charlie-t a műsorvezető, Radványi Dorottya. A Duna délutáni magazinműsorában az előadóművész boldogsága forrásáról – a számtalan fellépés, a közönség szeretete és nemrég megjelent Charlie 77 című könyve mellett – elsősorban a családjáról mesélt.

– Amikor a feleségem elment, egyedül maradtam a nagy házban, és megkértem a fiamat és az unokámat, hogy költözzenek hozzám. Most együtt élünk, ők tartják bennem a lelket: a fiam, aki ugyancsak zenész, és a nyolcadik osztályos kisunokám. Ő rendszeresen bekopog reggel, mielőtt iskolába megy és benéz, amikor hazaér, megkérdezi, hogy vagyok. Ezt nevezem boldogságnak.

Macskák csalnak mosolyt Charlie arcára

Az élettel megtelt családi házat nyüzsgő négylábúak is benépesítették. Charlie felesége kutyatartó volt, az énekes most mégis macskákról – volt, hogy egyszerre tizenkettőről is – gondoskodik.

– Most tízen vannak, hetet, nyolcat közülük rendszeresen látok. Van házuk a teraszon, de télen, a hidegben bejöhetnek az előtérbe. Kezdetben két-két macskát fogadtunk be az erdőből, majd utódaik születtek. Annyira aranyosak voltak, hogy úgy döntöttem, nem adom őket senkinek. Szeretem nagyon őket – mesélte a Családi körben Charlie.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.