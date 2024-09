Bréking: Varga Viktort nem engedik vissza a saját házába a dunai árvíz miatt

Nem vagyok jól, nem akarnak minket hazaengedni. Ezt el kell intéznem valahogy. Eljöttem otthonról egy szál edzőruhában edzeni, és most itt vagyok, hogy nem mehetek haza, mert a kerületi önkormányzat úgy rendelkezett, hogy nem biztonságos, és meg akarnak védeni minket. Csakhogy szerintem nincs itt semmiféle veszély, fél méteres a vízállás, és nem mehetek be, értetlenül állok a dolog előtt. Eddig ilyenre még nem volt példa soha. Ezt most találták ki, eddig bármikor hazahajózhattam. Mindenkinek van kenuja, aki ezen a területen lakik, úgy járunk dolgozni, hogy átkenuzunk, utána pedig beszállunk a kocsiba.