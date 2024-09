Bár úgy tűnik, hogy a késő nyári idő véget ért, Bódi Sylvi most mégis egy bikinis fotóval lepte meg rajnogóit.

Fotó: Szabolcs László

Sylvi egy ideje már az indonéziai Mentawai-szigeteken tartózkodik, ahonnan már több szörfözős fotót is megosztott. A szörfdeszka most is a kezében volt, de ezúttal követői közelebbről is szemügyre vehették a tökéletes alakját bikinijében. Alulra egy színes bikinialsót vett fel, felülre pedig egy fekete, pánt nélküli bikinifelsőt.

