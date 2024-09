Árvíz okozhat újabb probémát Papadimitriu Athinának: „Óriási bajban vagyok”

A színésznő megállás nélkül nézi az árvízről szóló híreket (Fotó: Markovics Gábor)

Bizakodik, hogy harmadjára nem kell megküzdeni az árvízzel

Persze bizalomra ad okot, hogy az egész ország készenlétben van, és ahol csak lehet, pakolják – csakúgy, mint Athina is – a homokzsákokat, hogy minél több embert tudjanak „megmenteni” a vízözöntől. A Szigetköznél évekkel ezelőtt már megemelték a gátat, hogy ezzel védjék a hidat, ami a lakosok ki és be közlekedését biztosítja, és egy esetleg árvíz ne zárja el őket a külvilágtól. Athina számára máig emlékezetes – de semmi esetre sem pozitív emlék –, amikor traktorral vitték ki a házától, hogy el tudjon menni fellépni a színházi előadásán. Ha valaki, a színésznő tudja, milyen az, amikor a házában mellkasig ér a víz. Két alkalommal árasztotta el a Duna a házát. 7-8 évvel ezelőtt ugyan feljebb költözött, ez az egyetlen reménye, hogy harmadszorra már nem kell ugyanazt a szörnyű érzést átélnie, mint korábban.

– Két nappal ezelőtt még azt gondoltam, megúszom, de semmi jóval nem kecsegtetnek.

Úgy hallottam, hogy a 11 évvel ezelőttihez képest 50 centivel feljebb lesz a víz, akkor pedig a házamat is elönti.

– Nem tudom, mi lesz az állataimmal. Elégé elfáradtam ezekbe a problémákba, még akkor is, ha ezek megerősítik az embert, így aztán tudom, hogy mint mindig, most is találok valami megoldást. Bevallom őszintén, egyszer átszaladt az agyamon, amikor belegondoltam a tűzesetbe, most pedig az árvízbe, talán egy jelnek kellene vennem, hogy elköltözzek innen. De azt mondtam, hogy nem. Imádok itt élni. Tizenegy évenként még ezt is kibírom érte – szögezte le Athina.