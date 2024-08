Zámbó Krisztián az "apósáról": Számomra most Zsuzsika és ő jelenti a családot

Zámó Krisztián nagyon hálás menyasszonya édesapjának, amiért annak idején, azonnal és fenntartások nélkül befogadta őt a családba, akárcsak Zsuzsika édesanyja. Pedig az énekes, saját bevallása szerint nem tett éppen jó első benyomást kedvese szüleire, akikkel egy emelkedett hangulatú koncert után találkozott. Zámbó Krisztián most a Borsnak mesélt az apósához fűződő baráti viszonyáról és persze a kezdetekről, ami immáron 13 évre nyúlik vissza.

Zámbó Krisztián rajong Zsuzska édesapjáért (Fotó: Máté Krisztián)

„Úgy tettek, mintha semmit sem vettek volna észre”

– Az az igazság, hogy nem sikerült túl szépre a bemutatkozásom, amikor először találkoztam Zsuzsika szüleivel.

Nem is igazán voltam jó passzban, ráadásul egy koncertemre jöttek el, ami után lecsúszott pár pohár ez, meg az.

Oké, nem voltam részeg, de kapatos az igen, így biztos voltam benne, hogy nem tettem rájuk jó benyomást – kezdte lapunknak az énekes, aki egyébként tévedett, hiszen hamarosan meghívást kapott a szülői házba. – A szülők hihetetlenül kedvesek voltak és úgy tettek, mintha semmit sem vettek volna észre abból, hogy össze-összeakadt a nyelvem. Két héttel később meghívtak ebédre, ahol elnézést is kértem a viselkedésemért, és el is nyertem a bocsánatukat a szerintük semmiért – idézte fel a kezdeteteket Zámbó Krisztián. Zsuzska 2013-ban elveszítette imádott édesanyját, így Krisztián a továbbiakban csak Laciról, Zsuzsika édesapjáról beszél, hiszen nem szeretné feltépni a még ma is fájó sebeket.

„Laci a tűzön is átmegy...”

– Zsuzsika édesapjánál nem is kívánhatnék magamnak jobb apósjelöltet. Laci imád beszélni és még jobban szereti a politikát. Rettenetesen művelt ember, hiszen mérnök, így sok minden érdekli és még több dologgal van képben. Ja és gyilkos humora van, ami néha egy picikét sok, de azért nagyon szórakoztató – mesélte lapunknak Krisztián, majd folytatta „apósa” méltatását. – Laci az a típus, aki a tűzön is átmegy, ha Zsuzsikáról vagy rólam van szó. Mindig lehet rá számítani, ahogy persze ő is számíthat ránk bármiben. Sok időt töltünk nála és olyankor mindig feltöltődöm.

Általában én főzök a kertben termett zöldségek és fűszernövények segítségével, ő pedig kertészkedik, vagy az öt kiskutyájával foglalkozik, akik irtó aranyosak.

Számomra most ő és Zsuzsika jelentik a családot. Természetesen édesanyám és a testvéreim a legközelebbi családtagjaim, de anyu most egy picit messze van, így leginkább csak telefonon vagy a neten keresztül beszélünk, az öcséim pedig élik a saját életüket – magyarázta Zámbó Krisztián.