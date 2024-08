Tornóczky Anitának sportszíve van, ezért is nehéz a terhessége

Tornóczky Anita és párja öt éven át harcolt azért, hogy kisbabájuk lehessen. A fiatal édesanya rengeteg vizsgálaton és kezelésen esett át, míg végül Kassán volt sikeres a beültetés és megfogant a babájuk. A gyermekáldás viszont nem csak móka és kacagás, főleg annak fényében, hogy Anita az aktív sportot egyik napról a másikra hagyta abba... Ezt bizony komolyan megsínylette a szervezete.

Tornóczky Anita és párja, Miklós Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Előjött a probléma

Az egykori modell egész évben aktív sportoló volt, heti 5-6 alkalommal járt edzeni, ha esett, ha fújt. A tervezett terhessége azonban mindent megváltoztatott, 46 évesen már sokkal jobban kell vigyáznia magára egy édesanyának, mint mondjuk a húszas éveiben. A mozgás hiánya mellett az is nagy változást jelentett, hogy a hormonkezelések miatt Anita már a megfogantatás előtt tíz kilót hízott. A babavárás negyedik hónapjában aztán elő is jött az első (és reméljük utolsó) probléma: a szíve rendetlenkedni kezdett. Mint kiderült, a vizesedés miatt extrázott, ami miatt soron kívüli vizsgálatokon kellett részt vennie.

Anita szívét megviselte a hőség és a babavárás (Fotó: Rozman Péter / hot magazin)

Sportszív

Mint kiderült, Anitának sportszíve van. Ez azt jelenti, hogy megnagyobbodott a szíve a rendszeres terheléstől, és extra hajszálerek is kialakultak rajta. Egy ilyen szívvel a legrosszabb, ami történhet, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnik a terhelése...

Egészen kicsi gyermekkorom óta sportolok, heti 4-5 alkalommal minimum, a mozgás az életem része volt

– mondta a Bors megkeresésére Tornóczky Anita.

A babavárás miatt azonban négy vagy öt hónapja szinte semennyit sem mozgok, amit bizony nem annyira értékelt a szervezetem. Ezért voltak az extráim is... Nyilván a terhességgel együtt járó vizesedés sem tesz jót neki

– tette hozzá.

Tornóczky Anitától ezek után azt kérdeztük viccesen, hogy ennek fényében mit gondol az áldott állapotról?

Aki azt mondja, hogy a terhesség szuper dolog, az vagy hazudik vagy amnéziás

– vágta rá nevetve a kismama, majd így folytatta:

Önmagában a tény, hogy egy gyermek nevelkedik a szívem alatt, az természetesen fantasztikus élmény. A vele járó fizikai megterhelés azonban nem egy könnyű dolog. A végeredmény azonban tudom, hogy mindenért kárpótolni fog bennünket!

A kismama emellett azt is elárulta, hogy ha teheti, akkor idén is kilátogat a Sziget fesztiválra, ahogy a Balaton Soundot sem hagyta ki, de most már csak délután programokat vállal: