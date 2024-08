„Ne már” - Tolvai Reni felforgatta az állóvizet új fotójával, nehéz szó nélkül elmenni mellette

Tolvai Reni sokszor tesz közzé Instagram-oldalán szexi fotókat és videókat. Nem szégyellős, sokszor még bikiniben is illegeti magát a kamerának, de persze bomba alakját nincs is miért rejtegetnie. Ezúttal erős esti sminkben és mélyen dekoltált nyári ruhában pózolt, és bár korábban már mutatott ennél többet magából, rajongóit így is sikerült megvadítania!

Fotó: Szabolcs László

Ne már Reni, ez tökéletes

- jegyezte meg egy hozzászóló a szépséges celeb láttán.

Gyönyörű

- vélekedett sok más mellett egy kommentelő. Itt arról is írtunk, hogy a celeb nemrég olyan ruhában pózolt, amiben szépen kerekedett a pocakja, ezért beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon várandós lehet-e.