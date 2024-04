Házasság első látásra: Nem hiszed el, ki Hajós András edzőpartnere

Hajós András nagyon jó formában van, ami egy friss fotó alapján a konditermi edzéseknek is köszönhető. Vajon a Házasság első látásra személyi edzője vehette kezelésbe a műsorvezetőt?

Hajós András új személyi edzőjével fotózkodott Fotó: Bors

Az már korábban kiderült, hogy a TV2 izmos szívtiprója, Peti jó barátságot ápol Király Viktorral, aki az Enikővel tartott esküvőjén is fellépett meglepetés vendégként. Aminek nem csak ő, de újdonsült felesége is nagyon megörült, sőt még beszélgetni is volt lehetősége az énekessel, aki elárulta, igencsak meglepődött, amikor Peti bejelentette, hogy megnősül.

Bár legutóbbi posztjai még az Enikővel közös nászútjáról szóltak Peti húsvétkor már az edzőteremből jelentkezett be Instagram storyban, a kép alapján Viktorral nem csak barátok, de együtt is edzenek, ám a fotón egy másik sztár is felbukkan. A párost Hajós András egészítette ki, így valószínűleg ő is a fiatalokkal együtt sportol.

Peti segíti Hajós Andrást az edzésben Fotó: Instagram

Hajós András igazán szexi edzőt talált magának

A Házasság első látásra sztárja személyi edzőként dolgozik, ami külsején is meglátszik, így biztosan sokat tud segíteni vendégeinek is. Például Király Viktornak is, aki korábban is beszélt már arról, hogy bár tavaly sikerült felszednie némi súlyfelesleget, idénre már 10 kilótól meg is szabadult és úgy látszik itt nem áll meg. Talán ezt irigyelhette meg Hajós András is és úgy tűnik ő is bejelentkezett a TV2 új sztárjához, amit Peti meg is örökített. A szigorú tekintetekből ítélve az edző nem volt tekintettel az ünnepekre és igencsak megdolgoztatta a zenészeket, hogy bomba formában legyenek a nyárra.

Reméljük Peti még sok hasonló fotóval örvendezteti meg a rajongóit.