Szabó Erika egy évvel a szülés után visszatér a színpadra

Szabó Erika tavaly októberben a közösségi oldalán jelentette be boldogságát, hogy megszületett kisfia, Nolen. Így az elmúlt évben főként a kicsivel és családjával töltötte a mindennapokat, és munkáját háttérbe szorította. Azonban a napokban elérkezettnek látta, hogy fokozatosan, de visszatérjen a Thália Színház világot jelentő deszkáira. A bejegyzéséből az is kiderül, hogy a színházkedvelők két darabban is láthatják majd.

Szabó Erika gyereke, Nolen egy éve született, édesanyja pedig hamarosan visszatér a munkájába (Fotó: Móricz István)

Vegyes érzéssekkel vág neki Szabó Erika az idei évadnak

Szabó Erika a Borsnak elmesélte, hogy milyen érzésekkel vág neki a munkának, hiszen nemcsak színészként, de édesanyaként is gondol az elkövetkező időszakra.

– Izgatott vagyok a visszatéréssel kapcsolatban, de vegyes érzéseim vannak.

Talán számomra nehezebb időszak lesz, hiszen otthon kell hagynom Nolent.

De jó kezekben lesz, ha dolgozom, mert a férjem és a nagyszülők is a segítségünkre vannak. Megbeszéltük, hogy ki, mikor lesz vele otthon – mondta Szabó Erika.

Szerencsés vagyok, mert a munkámban fokozatosan tudok visszatérni. Az évad elején és az évad végén lesz egy-egy bemutatónk, és csak havonta 4-5 előadásom lesz, így nem leszek azért sokat távol. A társulat is partner a visszatérésben, de úgy gondolom, ilyenkor minden anyában van bűntudat azzal kapcsolatban, hogy ott hagyja a gyermekét. Biztos vagyok benne, hogy nekem is lesz

– árulta el a gondolatait a színésznő.

„Várom a jó feladatokat...”

Ha az ember életében új szakasz kezdődik, óhatatlanul is gondol a jövőre, mi lesz majd a második vagy a harmadik lépés. A színésznő is így gondolkodik, de egyelőre az évad sikerére koncentrál.

– Jó feladatok várnak most a Tháliában.

Nagyon jó időszak, vezetés, társulat van a színházban, így most nem is kívánhatnék jobb időszakot.

De később szívesen készítenék még filmeket. Ez egy ideig háttérbe szorult, de bízom benne, hogy a jövőben újra forgathatok – zárta a beszélgetést mosolyogva Szabó Erika.