„Ijesztő dolog volt" - megműtötték Szabó Ádám feleségét, hamarosan érkezhet náluk a baba - videó

Újabb operáción van túl Szabó Jennifer, ugyanis bár korábban átesett már egy ugyanilyen beavatkozáson, a kiműtött ciszta visszanőtt az arcüregébe. Az énekesnő elmondta, mindent rendben találtak nála korábban a fogászaton is, így senki sem igazán érti, hogyan alakulhatott ki az elváltozás.

Férje, Szabó Ádám sokkal jobban félt az operációtól, mint ő maga. A zenész a Mokkában úgy fogalmazott, hogy szerelme mostani szenvedése keményebb volt még egy szülésnél is. Mint mondták, az egyik tünet az volt, hogy Jennifer nem tudta kifújni az orrát.

Meg szivárgott a ciszta. Tehát ez ijesztő dolog volt. Elmentem egy arcüregi CT-re, aztán mondták, hogy egy hatalmas ciszta van ott, az egész arcüreget beteríti, úgyhogy muszáj megműteni

- mondta Jennifer, aki már egész jól érzi magát a műtét után, amely elég fájdalmas volt.

Jennifer azért is szerette volna, ha rendben tudhatja az egészségét, mert a közeljövőben babavállalást tervez a zenészpár, aminek érdekében már a lakásfelújítást is elkezdték. Szabóék szeptemberben ünneplik első házassági évfordulójukat, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Legtöbbször 0-24-ben együtt vannak, így most borzalmasan élték meg, hogy a műtét miatt öt órát külön kellett tölteniük.

Ádám eldöntötte, ha babájuk születne, akkor sem hagyná el egy pillanatra sem családját, minden fellépését felesége és gyereke igényei szerint alakítaná. Ez kölcsönös tulajdonságnak tűnik, ugyanis Jennifer, bár a beavatkozás után még nem léphet fel, elkíséri párját a koncertekre.