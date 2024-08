Párterápián járt Rékasi Károly és Pikali Gerda

A szerelmesek imádták a kiruccanásukat - Fotó: Archív / Hot magazin

– Pár éve Gerdától kaptam ajándékba azt, hogy levizsgázhattam hajóvezetésből. Sosem volt az életemben hob­bim, mára pedig már a legszebb időtöltéseim közé tartozik, és ezt is a feleségemnek köszönhetem. Sosem hajózom egyedül, mindig ott kell lennie valakinek, legyen az a kedvesem vagy a gyerekeim, esetleg a barátaim. Szeretem megosztani másokkal is az örömömet, és ebben Gerdával is egyetértünk.

Amikor az esküvőnk volt, úgy házasodtunk össze, hogy Gerda ötlete alapján szerettük volna megmutatni a hozzánk legközelebb állóknak, hogy mi az, amiben igazán jól érezzük magunkat.

A budai Várban volt az esküvőnk, majd a Ruszwurm Cukrászdában ettünk egy krémest presszókávéval a vendégeinkkel együtt, pont ahogy ketten szoktuk. Aztán pedig itthon, a Duna-parton volt a lakodalom – emlékezett vissza a férj.

„Nagyon mélyről kezdtem újra mindent, a klinikai halálból jöttem vissza”

Nagy, összetartó közösségként mutatja be a színész a víz szerelmeseit – nem véletlenül, hiszen az évek alatt igazi szenvedélyévé vált a hajózás, amire igazán szüksége volt, hiszen egy elképesztően sötét időszakon ment keresztül az életében.

– Éppen kikötöttünk az ötödik nap végén a Hajógyári-szigeten, és érkezett egy másik hajó is, akinek szó nélkül segítettem kikötni, hiszen ez a természetes. Egészen furcsa érzés volt, amikor elmondta a másik hajós, hogy azért vásárolt ő is hajót, mert látta az én előfordulásaimat ebben a közegben és mindig olyan élvezettel beszélek róla, hogy neki is megjött a kedve hozzá. Sőt, még Gerdának is mesélte az egyik kollégája, hogy már ők is hajósok lettek, és az érzést tőlem merítették. Fontos megjegyeznem, hogy soha nem dicsekvésből mutatom, hogy éppen merre járok az országban vagy mit csinálok. Csupán szeretném megosztani, hogy ha akarod, jól érezheted magad: mindegy, hogy éppen mi történik körülötted. Nagyon mélyről kezdtem újra mindent, a klinikai halálból jöttem vissza, hat centi hiányzott a lábamból, konkrétan pályán kívülre kerültem. Ezért az, hogy ismét autóban ülhetek, és mehetek bárhová, akár még vízre is szállhatok, óriási ajándék.

Ráadásul a gyerekeimmel is remek a kapcsolatom, boldog vagyok a házasságomban is; úgy érzem, visszataláltam az életemhez

– árulta el Rékasi Károly.