„A MIB csak a jéghegy csúcsa” – Pataky Attila ismét leleplezte az UFO-kat - Videó

Ufó szállt le egy debreceni kertbe. Még a kutya is halálra rémült. A gazda már csak a fénycsóvára és a csikorgó kerekekre ért oda, de meg van győződve arról, amit látott.

Így van ezzel a rock fenegyereke, Pataky Attila is, akit 12 éves kora óta hoznak-visznek a földönkívüliek. Minden nulladik típusú találkozásra pontosan emlékszik és arra is, hogy már többször is élt. Például járt már a saját sírjánál.

- A reinkarnáció egy valóságos dolog. Valamelyik zsinat vette ki a Bibliából. Benne volt, hogy a reinkarnáció egy létező valóság és kész. Jövünk megyünk, életkapu, halálkapu. Jövök, megyünk – mesélte Pataky Attila, aki aztán a földönkívüliekre is kitért.

- Tele van az univerzum élettel. A MIB film az csak a jéghegy csúcsa. Az nem kitalált bolondozás, az maga a valóság. Attól, hogy mi az öt érzékszervünkkel mennyit tudunk felfogni ebből, meg hogy mennyit hagynak felfogni ebből, de attól még az élet az végtelen. A létezés végtelen, nem hogy esetleg rajtunk kívül is vannak. Hát mekkora buta gőg kell ahhoz, hogy egy ember azt képzelje magáról, hogy mi vagyunk egyedül itt a világon – jelentette ki Pataky Attila.

Mint azt a rockzenész elárulta, először akkor rabolták el a földönkívüliek, amikor az Edda még sehol sem volt.

- Elvittek és kész. És meg százakat, és ezreket vittek el. Meg milliókat visznek el, meg hoznak - mesélte Pataky Attila a Tények Plusz műsorában.