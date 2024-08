Őszintén vallott Tóth Gabiról a szerelme: „Én most szerettem beléd nagyon!”

A gyönyörű énekesnő és a Fricska táncegyüttes alapító tagja kaptak és még mindig kapnak mindig hideget-meleget az emberektől. Tóth Gabi és Papp Máté Bence igyekeznek ezzel nem foglalkozni, csak előre néznek. A szerelmesek most közösen adtak interjút lapunknak szerelemről, sőt félelmekről is.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence páros interjút adtak a Borsnak Fotó: Bors

Megszólalt Tóth Gabi párja az érzelmeiről

A sztárpár nyara nagyon húzós volt, most először hoztak létre közösen valamit. Tóth Gabi és Papp Máté Bence ezért ha néha fáradtak is, hatalmas motivációt kaptak. Az énekesnőre ráadásul egy újabb kihívás vár, lecserélte a zsűriszéket és a Sztárban Sztár All Starsban újra versenyzőként lép színpadra. A műsor sajtótájékoztatójára kedvesével, Mátéval érkezett.

– Nagyon csodás nyarunk volt, nagyon jól érzem magam, és olyan jó, hogy olyan sok új dolgot megvalósíthattam, amit nagyon régóta szerettem volna – kezdte Tóth Gabi, aki szerelmével szorosan összesimulva, páros interjút adott a Borsnak.

Mindehhez egy olyan társ kellett, akivel közösek ezek a célok. A táborunk fantasztikusan sikerült! Több szülő is úgy jött oda a végén, hogy nem tudják mit csináltunk a gyerekével, ő egy félő, szorongó gyerkőcöt hozott hozzánk és egy felszabadult, vidámat visz haza. Ez nekem egy olyan motiváló erő, engem azóta is feltölt és ezt a Máténak is köszönhetem, mert egyedül nem mertem volna egy ilyet megalkotni.

Megkérdeztük az énekesnő kedvesét is minderről, aki váratlanul egy szerelmi vallomást is tett.

– Ez volt az első közös nagy munkánk, bátran mondhatom, hogy nagyot vállaltunk. Akik jöttek, táborozók, ők mind nagyon kíváncsiak voltak Gabira is. Eleinte nehezen nyíltak meg a gyerekek, és nagyon jó volt látni, hogy szép lassan le tudtuk hámozni róluk ezeket a zártságokat, látni, hogyan tudnak felszabadulni – árulta el Papp Máté Bence.

Látni, ahogy mint egy igazi tyúkanyó, terelgeti a vendégeket, mindenkiről gondoskodik, mindenkihez van egy kedves szava! Tudom, hogy Gabinak is vannak félelmei, vannak rigolyái, de nagyon izgalmas volt együtt leküzdeni ezeket. De persze senkinek nem lehet segíteni, ha nem akar! És bevallom, hogy én most szerettem beléd nagyon! Mert ugye együtt vagyunk egy éve, jönnek dolgok, de a hétköznapokban ezeket tudod tartani a korod miatt, az elmúlt éveid miatt. De egy ilyen táborban, egy ilyen munkafolyamatban minden kijön! És belőlünk is kijött, de felül tudtunk kerekedni a problémákon, nehézségeken és fantasztikus önmegvalósítás volt, amit Gabi ott véghez vitt. És ezért mondom, hogy nagyon büszke vagyok rá, elképesztő, amit csinált!

– Ketten a világ ellen, kb. ezt éljük meg az elmúlt egy évben, az a rengeteg bántás, de úgy látszik a legjobbat hozza ki belőlünk – vette át a szót a sztáranyuka. – Mi senkit nem akarunk bántani azzal, hogy mi vagyunk. Így alakult az életünk, nagyon sokan válnak el, nem én vagyok az egyetlen a világon, mégis mintha én lennék a legelső! Mindenki tudni véli az igazságot, de még most sem tudják és mégis ítélkeznek… De úgy vagyunk vele, hogy a tetteinkkel, dolgainkkal bizonyítani fogunk és ha ehhez idő kell, akkor majd idővel, de látni fogja mindenki, hogy ez nem arról szól, amit gondolnak

– fejezte be Tóth Gabi.