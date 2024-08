Olimpikonok a Strand Fesztiválon - ezért ajánlja Pupp Noémi a nyár utolsó nagy buliját

A Strand Fesztivál a nyár utolsó nagy bulija, ahol mindenki kikapcsolódhat kicsit, mielőtt visszatér a borongós időjárás. Pupp Noémi, kétszeres bronzérmes olimpikonunk is ellátogatott a balatoni fesztiválra, a Borsnak pedig el is mesélte, hogyan érezte magát a rendezvényen, amit csak ajánlani tud mindenkinek, hiszen a Strand Fesztiválon felépült a Magyar Honvédség 22 méter magas csúszdája, amivel egyenesen a vízbe landolhat a vállalkozó kedvű fesztiválozó. Az ezredik bátor lecsúszó nyereménycsomagban is részesül, részt vehet egy tartalékos lőkiképzésen. Noémi a Magyar Honvédség toborzó pontjánál mesélt lapunknak.

A Strand Fesztiválon Pupp Noémi és Fojt Sára kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozókkal is találkozhattak a bulizók Fotó: Schöff Gergely / HM Zrínyi Kft.)

A Strand Fesztivál mindenki fesztiválja

A kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozó szerint a Strand Fesztiválra mindenki bátran kilátogathat, a fellépők listája változatos, ezért mindenki találhat kedvére való programot, akár még kisgyerekkel is.

Volt szerencsénk tegnap majdnem egész nap kint lenni. Nagyon jó volt, sok fiatal van, sok a program. Ez egy nagy nyárzáró buli lehet mindenki számára. Fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Ez egy háromnapos program, tehát sok időt sem vesz el az embertől, de kikapcsolódásra mindenképp alkalmas. Arról nem beszélve, hogy egy nagyon szép környezetben zajlik, Zamárdi, szemben a Tihanyi-félszigettel, kifejezetten szép látvány.

Nemcsak sportolóként szeretné szolgálni hazáját

A kétszeres Európa-bajnok kajakozó a Magyar Honvédség Sportszázadának szakaszvezetője. Sportolóként a katonai szolgálatot nagyon jó lehetőségnek tartja.

— Azért jelentkeztem a Magyar Honvédség Sportszázadához, mert nagyon jó lehetőségnek tartom. Olyan kettős életpálya rendszert kínál nekünk élsportolóknak, ami nemcsak a pályafutásunk alatt, de utána is nagyon jó támogatást és segítséget nyújt. Szerintem sportolóként itt is meg tudom állni a helyem, és kipróbálni magam. Ráadásul mindannyiunk számára nagy büszkeség, hogy nemcsak a sportban képviselhetjük a hazánkat, hanem mint katona is szolgálhatunk.

Pupp Noémi és Fojt Sára a Honvédségnél is egy hajóban eveznek (Fotó: Schöff Gergely / HM Zrínyi Kft.)

A Honvédség standjánál mindenki kipróbálhatja magát

A Strand Fesztiválon is találkozhatnak az érdeklődők a Magyar Honvédség kitelepülésével. Noémi azt is elmondta, milyen programok várják ott a fesztiválozókat, és miért nem érdemes kihagyni ezt az állomást sem.