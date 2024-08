Nádai Anikó bőrönddel a kezében jelentette be a szomorú hírt: vége van

Nádai Anikó nem is lehetne boldogabb. Férjével, Hagymával tökéletesen megértik egymást, és olyan harmóniában vannak ők ketten, amit mindenki megirigyelhet a sztárvilágban. Sokak szerint ők a tökéletes példái arra, hogy gyakran másodjára jön el az ember életébe az igazi boldogság. Nádai Anikó most a családjával Lisszabonban volt. Ezzel kapcsolatban szomorú hírt jelentett be: vége van, a vakáció utolsó napja is letelt, fogni kell a bőröndöt és menni kell haza.

Minden percét imádtuk, gyönyörű és izgalmas ez a város! Hamarosan jövök egy kis összefoglalóval! Nagyon szerettünk, Lisszabon!