"Vele együtt az életünk egy részét is elvesztettük" - Nemcsák Károly így emlékezett Mihályi Győző színművészről

Mihályi Győző hetvenéves korában, tragikus hirtelenséggel halt meg. Megkeresésünkre a József Attila Színház igazgatója, Nemcsák Károly elmondta, nem tudják, mi történt, ők Molnár Zsuzsa színművésznőtől, Győző egykori feleségétől tudták meg a hírt.

Mihályi Győző több mint két évtizeden át volt a József Attila Színház tagja (Fotó: József Attila Színház )

− Nagyon nehéz bármit mondani ezekben a pillanatokban. Győző a József Attila Színházban több mint húsz évet töltött el, de az utóbbi időben már nem hozzánk kötődött. Próbálunk segíteni a gyermekei édesanyjának és a gyerekeknek is, Molnár Zsuzsa művésznőtől kaptuk a hírt, amit mi is és az egész színházi szakma is döbbenettel fogadott. Nem tudok sok mindent hozzáfűzni, mert vele együtt az életünk egy részét is elvesztettük.

Nemcsák Károly és Mihályi Győző sokat dolgozott együtt több előadásban is, többek között a Radnóti Színházban és a Budapesti Kamaraszínházban.

− Fantasztikus színészt veszítettünk el, csodálatos ember volt. Hosszú évtizedeken keresztül a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnökségi tagjai sorában ültünk együtt, aztán ő szakszervezeti elnöki tisztet is betöltött. Tehát rendkívül fontosnak érezte a kollégákkal való kiemelt törődést, azt hiszem, nekünk is többet kellett volna foglalkoznunk vele. Nagyon nehéz, mert ez még friss és nagyon sok színész kollégánk olyan szoros kapcsolatban volt vele, hogy ő tényleg mindig az életünk része lesz. Nagyon szomorúak vagyunk.