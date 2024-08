Mélyen kivágott ruhában mutatta meg melleit, Tolvai Reni dekoltázsa csak úgy vonzza a tekinteteket

Tolvai Reni sokszor oszt meg magáról szexi fotókat és videókat követőivel az Instagramján. Kicsit sem szégyellős, sokszor még bikiniben is illegeti magát a kamerának, de persze bomba alakját nincs is miért rejtegetnie. Most újra egy szexi videóval bolondította meg a férfiakat.

Fotó: Szabolcs László

A felvételen az énekesnő saját magát videózta a tükörben. Megmutatta, hogy frizurája most más, hiszen különböző minták kerültek rá. Persze rajongói nem mehettek el szó nélkül amellett, hogy milyen dögös a fekete, testhezálló ruhájában.

Nagyon dögös

- írta neki egy rajongóval, akivel még sokan mások is egyetértettek, és szívecskékkel jelezték Reninek, hogy milyen csinos.