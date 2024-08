Egy éve gyászol Mádai Vivien

2023. augusztus 18-án hunyta le örökre a szemét Mádai Vivien édesapja, János. A családfő – mint arról csak később értesült a közvélemény – súlyos betegségben szenvedett, a távozása mégis felkészületlenül érte a szeretteit, hiszen ők még nem akartak elbúcsúzni tőle. A család gyásza egy év alatt sem enyhült, az egykori műsorvezető egy szívhez szóló üzenettel emlékezett meg az imádott apukájától.

Mádai Vivien: Egy éve már, hogy üresebbek a teniszpályák…

Vivien az utoljára együtt töltött óráikról mesél a bejegyzésben. Olyan fájdalmasan intim pillanatokról, amit csak egy haldokló és egy aggódó szív képes egy időben, egyszerre megélni:

"Az én kiváltságom, hogy a kórházban én foghattam meg utoljára a kezed, ölelhettelek meg, kísérhettelek a híd itteni oldaláig, miközben a Tabánból a Charlie koncert dallamai szűrődtek be az ablakon. Kitártam neked, hogy együtt hallgassuk az “Az légy, aki vagyot.” Kicsit bele is énekeltem, amiért utólag elnézést kérek, de szerintem titkon tetszett neked ez a pillanat. Aztán hazaértem, te pedig úgy gondoltad, ez most már így teljes, és el tudod engedni az itteni életet, mert mindent elrendeztél, amit szerettél volna. Egy éve már, hogy üresebbek a teniszpályák… augusztus 18." – írta.

Az Instagramra feltöltött posztból érezni, hogy a Mokka egykori műsorvezetője igyekszik tudomást venni a veszteségről, de lélekben talán sosem lesz túl rajta... Idén januárban egy Instagram kérdezz-felelek posztban például azt mondta, hogy a tavalyi év volt a legnehezebb számára.

"Másfél hónap alatt ment el az apukám. Teljesen váratlanul ért minket a betegsége, végig vele voltunk gyakorlatilag egész nyáron, mindennap. Elmondani nem tudom hányszor álmodtam már vele, hogy megölelem, beszél hozzám, és mindig arra kér, ne legyek szomorú és ne sírjak. Bárcsak be tudnám tartani... 2023-at örökre el akarom felejteni" – írta egy olvasói kérdésre.