60 éves lett Keresztes Ildikó: íme a legemlékezetesebb pillanatai

Keresztes Ildikó kétségkívül az ország egyik legismertebb énekesnője, jellegzetes hangja felismerhetővé és egyedivé teszi. Az erdélyi származású, Máté-Péter díjas előadóművész pályafutása egészen elképesztő, rengeteg szólólemez, számtalan kislemez és közreműködésen kívül duettezett többek között Varga Miklóssal, Cserháti Zsuzsával, Takáts Tamással, Novák Péterrel, Az Eddával, Balázs Fecóval és Forgács Péterrel is. Három évadon keresztül egy tehetségkutató egyetlen női mentora volt, a Sztárban Sztárban versenyzett, a Star Academy showműsorban zsűrizett. 2015-ben a Dal eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe jutott Hazád hazám lehet című dalával.

Keresztes Ildikó műtétje után nyolc hónapot töltött pihenéssel (Fotó: BenceSariPhoto)

Keresztes Ildikónak most az egészség a legfontosabb

Az énekesnő elmúlt hónapokban komoly műtétje miatt döntött úgy, hogy parkolópályára teszi a munkát és kiszáll a showbizniszből, amelyről korábban lapunknak adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy a lehető legjobb döntést hozta meg. Az énekesnő megdöbbentő felismerésekre jutott a pihenővel töltött időszakban, mely a legnagyobb ajándék volt a számára az utóbbi időben.

Parfümöt vagy egyéb ajándékokat bármikor lehet vásárolni, de nyolc hónap szabadságot nem, én ezzel leptem meg magamat. Próbálok majd szeptembertől kevesebb munkát vállalni, de sok minden nem tervezhető, mert a színházak és a zenekar tevékenységét nem lehet mind hozzám igazítani. Amikor azt látod, hogy a kollégák közül fiatalon mennek el, Tompos Kátya, Felkai Miki, akkor átértékeled, hogy mi fontos és minek kell beleférni az életedbe. Az élmények számítanak igazán, azokat viszed tovább, semmi mást.

„Lesz valami most is”

Ildinek tíz évvel ezelőtt óriási meglepetésben volt része, amikor 50. születésnapjára barátai meglepték. „Az ötvenesre olyat szerveztek, hogy majdnem hanyatt estem, mindenki ott volt: Fecó, Charlie, Geszti, a kollégáim, barátaim, családom, mindenki aki fontos nekem, legalább száz ember eljött, nagyon jól esett. Azt nehéz lesz überelni, de ez nem is cél szerintem. Idén a műtét miatt jubileumi eseményt nem tudtam vállalni, ez most tolódik, de mégiscsak kerek évszám, a barátnőim már elhintették, hogy lesz valami most is.”