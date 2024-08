„Nem kívánom senkinek azt, amit én magammal időnként csinálok” — Kerekes József máig nem tudta feldolgozni apja halálát

Kerekes József szereti, ha mindenből van tartalék, legyen az egy kiló cukor, vagy akár egy B terv a munkára. A Palikék Világa by Manna műsorban beszélt arról, hogy milyen lelki okai vannak ennek, és annak, hogy senkivel sem olyan kemény, mint saját magával.

Kerekes József édesapja halálának jelentőségét csak később fogta fel (Fotó: Markovics Gábor)

Kerekes József önmaga legnagyobb kritikusa

A színész elmondása szerint kegyetlenül bánik magával. Ennek oka, hogy mély traumát hagyott benne édesapja korai halála. 11 évesen vesztette el gyomorrák miatt, de ekkor még nem értette igazán, mit jelent ez. Később érezte csak, mennyire fájó a hiánya, mikor gimnáziumban hallgatta osztálytársaitól, hogy mennek haza édesapjukkal megbeszélni ezt vagy azt.

– Mindent megpróbálok magamban elintézni.

Nem kívánom senkinek azt, amit én magammal időnként csinálok. Azt szoktam mondani, hogy én magammal vagyok a legkeményebb.

Abban kéne segítség, hogyha én egy csomó mindent kisikálnék magamban, akkor nem lennének ilyen kemény beszélgetések. Én mindent magammal beszélek meg.

Amire vissza tudom vezetni ezt a keménységet, az apu korai elvesztése. Ezzel kapcsolatban vannak feldolgozatlan érzelmek.

Nem idegen tőle a „női munka”

Édesapja halála nem csak e téren volt hatással az életére. Mivel már fiatalon egyedül maradt édesanyjával, így sok „nőies” szokást vett fel, ezért nem is tartja magát férfias férfinak. Ő egy tyúkapó, aki vásárol, takarít és napi szinten besegít a házimunkába is.

– Nem vagyok egy macsó típus, nem vagyok egy férfi férfi, én inkább női férfinek gondolom magam. Minden reggel porszívózunk és hétvégente nagytakarítás van. Van, akinek ez furcsa, de nekem természetes, hogy a hétköznapi háztartási munkában is részt veszek.

Kerekes József fiatalon megélt traumái miatt kemény magával (Fotó: Bors)

Édesapja halála gyermekeivel való kapcsolatára is kihat

Gyermekeivel való kapcsolatában is megnyilvánul édesapja halálának tragédiája. A színész úgy nőtt fel, hogy nem állt a háta mögött senki, mindent saját magától ért el. Azt mondja, ha kevés is, de az övé. Kerekes József ezért próbál biztosítani mindent gyermekei számára. De velük sem zökkenőmentes a kapcsolata. Az első házasságából született lányaival nem olyan jó a kapcsolata. Nem ismeri annyira őket, nem is mer sokszor kérdezni tőlük, nem akar tolakodó lenni. Neki ez örök lelkiismeret-furdalás, de hagyja, hogy inkább ők hívják.