Kecskés Enikő szakítása után dögösebb mint valaha

Impulzív félévet tudhat maga mögött Kecskés Enikő. A 27 éves modellnek kijárt az izgalom a szakítással terhelt magánélete és a munkája során is, ahol végre elindította saját divatmárkáját is. Júliusban azonban végre hátradőlhetett kicsit, és élvezhette a nyári szünidőt. A modell egy fotómontázst készített arról, hogy merre nyaralt, és megmutatta a legdögösebb bikinijét is, amely mondanunk sem kell, tökéletesen áll rajta. A hibátlan testű szépség leopárd mintás fürdőruháját itt tudjátok megtekinteni, de vigyázat függőséget okozhat: