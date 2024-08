Vélemények Kecskés Enikő ruhamárkájáról: „Elképzelésem sincs, hova tudnám felvenni”

Egyre nagyobb trend a hazai influenszerek körében, hogy saját ruhamárkát tervezzenek és dobjanak piacra, amibe nemrég a rapper, T. Danny exe, Kecskés Enikő is beszállt. Enikő ruháit már egy divatbemutató keretében megismertette a közönség, és azóta a darabokat megtalálhatjuk már a neten is. Persze nem csak mi, de a közönség szemfüles tagjai is rábukkantak a webshopra, akik bizony elég szigorúan értékelték a kollekciót.

T. Danny exe, Kecskés Enikő elindította ruhamárkáját, de a közönség erősen véleményezi (Fotó: Szabolcs László)

Elstartolt az influenszer üzlete

Egy ruhamárka kiépítése nem kis feladat, de minden bizonnyal Enikő is számolt ezzel. Hacsi Boglárka és az ország trombitásának lánya, Galambos Bogi is tudna mesélni ennek a nehézségeiről, hiszen többek között ők is új márkájukat indították útnak az elmúlt időszakban. Persze a trend ellenére más-más ruhákat gyártanak, de a közönség szerint mégis van köztük hasonlóság.

Kecskés Enikő ruhamárkája a téma

Miután a Redditen megosztották a rapper exének webshopját, egyből nagy téma lett a netes hobbi divatguruk körében, mindenki elkezdte értékelni. Persze sok szubjektív hozzászólás érkezett a ruhákhoz, azonban sokan kiemelték, hogy egyre ellenszenvesebb, hogy ilyen sok női influenszer dob hasonló besorolású ruhamárkát a piacra:

„Én nagyon nem szeretem, amikor mások ízlését kritizáljuk, mert lelke rajta mindenkinek, hogy mit hord. De őszintén nem értem ezeket az influenszer ruhamárkákat. Őszintén ezen a ruhán nem volt mit tervezni” – írja egy kommentelő, míg mások a kialakításán vannak felbőszülve.

Hát elképzelésem sincs, ezt hova tudnám felvenni

– jegyezte meg egy névtelen kommentelő, míg mások szerint ez inkább egy sál, nem is ruha.

„Ez ruha? Azt hittem, egy sál, amit kreatívan magára dobott” – írja egy hozzászóló.

„A legtöbb ruha, amit árul, az ilyen modell alkatú lányokon áll jól, amiből valljuk be, nem sok van” – szögezte le a véleményező.