Katalin miatt megtörhet a hagyomány a királyi családban

Komoly változást hozhat a királyi családba sokak kedvence, Katalin? Mindezt György herceg miatt? Igen! Az ifjú sarj ugyanis 11 éves, így eljött az idő arra, hogy meghatározzák számára, hol telnek majd a középiskolai évei. György jelenleg családjának walesi otthonához közel tanul a Lambrookban, ahol 13 éves korig oktatják a diákokat. Sokan úgy vélik, hogy György ezt követően apja, Vilmos, nagybátyja, Harry, és nagypapája, Károly után szintén a híres Etonba fog járni, miután júniusban a walesi hercegi párt ott kapták lencsevégre iskolalátogatáson. Most azonban úgy tűnik, mégiscsak megtörhet ez a tradíció Katalin miatt: György ugyanis lehet, hogy édesanyja alma máterébe fog járni Marlboroughba.

Katalin több évtizedes tradíción változtathat György miatt (Fotó: Northfoto / Hot magazin)

Ezen találgatások azok után kaptak szárnyra, hogy a hercegnét nemrég régi iskolájában látták. Márpedig ha a pletyka igaz, és György ott folytatja majd a tanulmányait, akkor ő lehet a jövőben Anglia első olyan királya, aki koedukált intézményben tanult. II. Erzsébet királyné magántanulóként otthon volt, Károly pedig fiaihoz hasonlóan olyan iskolába járt, ahol csak fiúk voltak.

György jelenleg is olyan intézményben tanul Lambrookban, ahol fiúk és lányok is vannak, pont úgy, mint első iskolájában, Batterseaben. S habár a herceg iskolaváltására majd csak két év múlva kerül sor, a kérdés így is adott: megszakad-e több évtized tradíciója Katalin miatt, miután köztudott, hogy a hercegné nem akarja fiát Etonba, bentlakásos iskolába küldeni? – írja a Mirror.