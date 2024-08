„Ez a közel két hónap nagyon megvisel lelkileg” – gyorsabb gyógyulásra számított balesete után Kandász Andrea

– Ez a közel két hónap nagyon megvisel lelkileg. A sérüléseim mindenben hátráltatnak. Nem tudok sportolni, vagyis még nem merek, féltem magam. Szerettem volna egy futóversenyen részt venni, de sajnos egyelőre ezt is el kellett engednem. Az egy dolog, hogy a lábam ép, de egy rossz lépés, és újabb baj történhetne. Az nagyon zavar, mivel nem sportolok, helyette eszem.

Eddig megvolt a napi rutinom, az étkezésem is ehhez igazodik, a baleset óta ez teljesen felborult.

Nem vagyok édesszájú, de időnként egy kis csokit is megengedek magamnak. Megváltozott a személyiségem az elgyengülés miatt. Úgyhogy arra jutottam, nem folytathatom így tovább, ezért most már odafigyelek az étkezésemre, és tudom is tartani – árulta el.

Minimum három hónap a teljes felépülés

A népszerű televíziós mindent sokkal jobban értékel, mint korábban. Például azt is, hogy a napokban végre kimozdultak otthonról, ami nagy feltöltődést jelentett számára.

– Az első kiránduláson túl vagyok, most a négynapos ünnep alatt elmentünk erdőt járni. A férjem ezeket a túrákat szinte futva teszi meg, most viszont én mentem elől, én diktáltam a tempót, Feri lassított le utánam. Fizikálisan bírnám, de muszáj óvatosnak lennem, egy újabb sérülés megelőzése miatt.

Nem tudok még erőteljesen kapaszkodni, mert nagy fájdalmaim vannak.

Sajnos legalább három hónap kell, mire visszanyerem az erőmet, úgyhogy a kétharmadán már lassan túl vagyok – fűzte hozzá.

– Két napja végre újra vezetek. Automata kocsim van, a sebességváltás biztosan még nem menne. Ez óriási előrelépés, mert nem szorulok minden pillanatban a családomra.

Jó tanulsága, vagy következménye a történteknek, hogy nem okoz gondot már segítséget kérni.

Otthon pedig szépen kialakult minden, áthelyeződtek, pontosabban felcserélődtek a feladatok. Megtanultunk együttműködni. Lelki értelemben, sprituálisan biztosan azért kaptam ezt, mert eddig azt hittem, hogy mindig mindent egyedül kell csinálnom. Ez volt a tanulópénz, mert mint kiderült, nem mindent tudok jobban, mint mások – mondta nevetve.