"Olyan béna, hogy már jó" - Jákob Zoli teljesen ledöbbentette az embereket az új videójával

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli számtalanszor bebizonyította már, hogy aranyból van a szíve, hiszen folyamatosan rászoruló családoknak segít, ráadásul elképesztő ajándékokat osztogat a kocsija csomagtartójából azoknak, akik követik őt a közösségi oldalain – a kommentelők szerint sokan példát vehetnének róla.

Jákob Zoltán most egy mondhatni bizarr, eléggé meglepő videóval jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis felfedezett egy szájmozgató applikációt, amivel szórakozott is egy kicsit, a végeredmény pedig egyszerre vicces és végtelenül döbbenetes, sokan nem is hittek a szemüknek, mikor először megnézték.

Járatja a számat: szájmozgató app, most jött szembe egy hirdetésben… -olyan béna, hogy már jó🤣

– írta a videóhoz Jákob Zoli.

Az üzletember követőinek nagyon tetszett a felvétel, a kommentek alapján az első sokk után sokan nevettek rajta, hiszen Jákob Zoltán jó humorral van megáldva, ez pedig a videóból is átjön.

