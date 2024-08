Merészen kivágott ruhába bújt Hunyadi Donatella, melltartó nélkül mutatta meg tökéletes alakját

Noha elsősorban diplomás énekművész, modellként is egyre komolyabb megbízásokat kap Hunyadi Donatella. Kétségtelen, volt kitől örökölnie a kamerák előtti magabiztosságot, hiszen az édesanyja nem más, mint a naptárdíva Kiszel Tünde. Közösségi oldala tanúsága szerint Donatella legutóbb Katti Zoób divatbemutatóján bújt (ismét) a tervező ruhakölteményeibe, hogy megmutassa magát a kifutón – de előtte azért készült pár fotó az Instára is, így azok is megcsodálhatják trükkös és merész hátkivágású ruháját, aki nem volt ott személyesen Balatonfüreden. Figyelem, lapozgatós poszt, érdemes minden képet alaposan szemügyre venni!