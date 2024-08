Tökéletes – jelentették ki többen, amikor meglátták Kiszel Tünde lányának arcát

Nem csak híres édesanyja, Kiszel Tünde, de maga Hunyadi Donatella is otthonosan mozog a kamerák előtt: noha énekesnőként diplomázott, modellként is megállja a helyét: nem csak magabiztosan mozog kamerák kereszttüzében, de követői szerint a szépsége is teljesen magával ragadó. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint friss lapozgatós Insta-posztja, melyen csak az arcát láthatjuk, mégis teljesen megbabonázta a rajongókat.

"Micsoda tökéletes és gyönyörű vagy" – írta valaki.

"Álomszép vagy, Donatella" – lelkendezett egy másik netező.

"Annyira gyönyörű vagy, imádom ezt a tekintetet és arcot" – jelentette ki egy kommentelő.