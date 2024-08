Összetűzésbe került Meghan és Harry herceg a gyerekek miatt

Ahhoz képest, hogy esküvőjükről még mint egy megelevenedett tündérmese kiteljesedéséről beszéltek, pár év alatt sokat fordult a világ az azóta a brit uralkodócsaládot elhagyó Meghan Markle és Harry herceg körül: nem elég, hogy folyamatosan a családok ekézik, ami miatt egykori rajongóik is ferde szemmel néznek rájuk, és persze maga a család sem szívleli, hogy célkeresztbe kerültek, de szép lassan a barátok is elpártolnak mellőlük. Ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy a pár kapcsolata sem olyan erős, mint a kezdetekkor volt – és persze javarészt Meghant okolják. Kétségtelen, hogy a következő hír is ezt fogja erősíteni: egy bennfentes ugyanis arról beszélt, hogy a sussexiek két gyermekük kapcsán került ellentétes oldalra. Vitájukat pedig végül Harry döntötte el.

Harry herceg és Meghan Markle sem értenek egyet minden ben Fotó: Northfoto

Köztudott, hogy igen komoly szerződést kötött a pár a Netflixszel, melynek értelmében két műsort is készítenek a streaming-szolgáltatónak. Úgy hírlik azonban, hogy a herceg döntése értelmében gyermekeik, Archie és Lilibet nem fognak ezekben feltűnni.

Harry és Meghan nem mindig értenek egyet abban, mennyire kellene szerepeltetniük a gyermekeiket a médiában, ez esetben azonban egyértelműen Harry nyert

– idézi a forrást a Mirror, hozzátéve: ahogy Vilmos, úgy Harry is igyekszik a lehető legnagyobb magánéletet, és a lehető "legátlagosabb" gyermekkort biztosítani gyermekeiknek. Ez aligha meglepő, hiszen bizonyos értelemben mind az ő életüket a média tette tönkre, mind édesanyjuk halálát is ez okozta.