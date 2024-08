Új adást indít Hajdú Péter

Úgy is mondhatnánk, hogy: Kard ki kard! Most eljött az idő, hogy nem magadban morgolódva kérdezd meg Hajdú Pétertől, ami vele kapcsolatban érdekel, netán zavar, de pláne idegesít. Hajdú Péter most eléd dobja a kesztyűt és azt ígéri, hogy észszerű határokon belül, egy külön műsor keretében válaszol is azoknak, akik videóüzenetben teszik fel neki kérdéseiket. A Bors arra volt kíváncsi, hogy Péter kapott-e már kérdéseket, illetve, hogy fel van-e készülve az igazi, keményvonalas fotelhuszárokra, akik most vérszemet kaphatnak a lehetőség láttán, hallatán.

Hajdú Péter naponta tucatnyi kérdést kap (Fotó: Instagram)

„Nem szeretnék-e elhúzni a...”

– A helyzet az, hogy naponta harminc, negyven kérdés érkezik hozzám és a többsége egyébként kulturált formában.

Nagyon sokan kíváncsiak például a korábbi vendégeimhez fűződő viszonyaimra, vagy a róluk alkotott privát véleményemre, de érkeznek sporttal, közélettel kapcsolatos megkeresések is.

No meg persze itt vannak azok, akik obszcén és illetlen stílusban kérdezik meg, hogy ezért, vagy azért nem szeretnék-e elhúzni a… – kezdte nevetve lapunknak a műsorvezető, aki már most jó pár kérdést kapott a felhívás közzététele óta, de még várja, hogy kicsit „eldurvuljon” a helyzet.

Hajdú Péter várja a bevállalós kérdezőket (Fotó: Instagram)



„Próbáljanak meg sarokba szorítani...”

– A felhívás óta eltelt időben kaptam már pár videóüzenetet, melyben kérdések is voltak. Tekintve, hogy a követőtáborom javarészt intelligens, kulturált emberekből áll, a kérdések is szofisztikáztak, már-már visszafogottak. Szóval itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a név és arc nélküli kommenthuszárok számára is itt a lehetőség, jöhetnek a kemény kérdések! Persze nem fogok teret adni semmilyen obszcén megnyilvánulásnak, így arra kérem e kemény legényeket, hogy úriember modorban próbáljanak meg sarokba szorítani, és ha így tesznek, válasz is érkezik majd. Fontos, hogy tényleg csak videóüzenetben, az arcukat vállalva találjanak be, mert adásba csak így kerülhetnek – magyarázta Hajdú Péter.