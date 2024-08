Géczi Bea fiát pár év múlva már az olimpián láthatjuk?

Géczi Bea közösségi oldalára tett ki egy videót, amelyen az látható, hogy legnagyobb fia, Medox úszik, és mennyire büszke rá. A modell elárulta a Borsnak, hogy ezzel régi nagy álma valósult meg, ugyanis mindig azt szerette volna, hogy ha egyszer lesz egy fia, akkor vízilabdázzon.

Géczi Bea a lehető legtöbb időt tölti fiaival (Fotó: Géczi Bea)

Géczi Bea és fia álma is a vízilabda

A szőke énekesnő elárulta, hogy azzal, hogy kisfia ennyire rajong a vízért, egy régi álmát váltotta valóra. Hamar kiderült, hogy Medox sportolóként, a vízben képzeli el a jövőjét. Bár eleinte voltak félelmei a vízi sporttal szemben, gyorsan kiderült, hogy ugyanaz lesz a célja, mint édesanyjának. Ezért pedig nagyon keményen meg is dolgozik.

– Minden vágyam az volt, ha fiam lesz, akkor vízilabdás legyen. Ő is nagyon szereti a vizet, már egy éve járunk egy sportegyesülethez. Gyönyörűen úszik, le a kalappal előtte, én nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy elég komolyan csináljuk, egyáltalán nem csak hobbi. Minden nap úszik, még szombaton is. Dupla órázik folyamatosan, most elkezdte pluszban mellé még a vízilabdát is. Egész nyáron úszótárborban van. Mindenféleképpen sportoló szeretne lenni.

A focinál megmondta, hogy ő azt nem, ő úszni szeret. Ő érmeket szeretne majd, vízilabdázni szeretne. Eleinte tartott tőle, hogy ott nyomkodják le egymást a víz alá, de mondtam, hogy ettől nem kell félni, ez ilyen sport.

Víziszonytól a versenyekig

Bea és Medox eltökéltsége abból is látszik, hogy mekkora sikereket ér el a kisfiú. Láthatóan van érzéke a vízi sportokhoz, hisz rövid idő alatt jutott el olyan szintre, hogy már versenyezhet is. Most, hogy az úszótudása ennyire biztos, új kihívás előtt áll, ami a következő lépés ahhoz, hogy megvalósuljon a közös álmuk.

– Amikor nagyon pici volt, még félt a víztől. Azóta annyira hozzászokott és megszerette, hogy most már ki sem tudom szedni a vízből. De abszolút nem lett ráerőltetve, ő ezt szereti. Egy éve kezdtük el intenzíven az úszást. De ez alatt az egy év alatt olyan szintre került, hogy azt mondták az oktatók, hogy már versenyezni is mehet szeptembertől. A vízilabdát csak most kezdtük el, mert ahhoz be kellett töltenie a hét évet. Ezt pár hete csinálja, de majd ha ezt is olyan szinten tudja, mint az úszást, akkor meccsei is lesznek.