Géczi Bea és Fecsó veszélyeztették kisfiukat?

„Foglalkozzon mindenki a saját gyerekével”

Az anyuka szerint az lenne a legjobb, ha mindenki a saját gyerekével törődne, azt nevelné. Evron már a harmadik gyermeke, szerinte nincs szüksége senki tanácsára ahhoz, hogy nevelje őket. Igyekszik nem foglalkozni a kommentelőkkel, és úgy nevelni saját gyerekeit, ahogy azt ő jónak látja.

- Én úgy nevelem a gyerekem, ahogy én szeretném, mindenki a saját gyerekével foglalkozzon. Három gyerekem van, hétéves a nagy, semmi baja nem történt. Azért csak tudom már így a harmadiknál, hogy neveljem a gyerekemet. Nem vagyok kíváncsi senki véleményére.

Szegedi Fecsóval közös gyermekeik kapcsán tudja, hogy bármit csinál, úgysem tud megfelelni. Mindig lesznek olyanok, akik támadni fogják.

- Tényleg annyi rosszindulatú ember van, már megszoktam. Az is baj, ha kiviszem strandra, az is baj ha itthon vagyok, már minden baj. Ha megetetem az a baj, ha cumisüvegből az a baj, az hogy miért nem szoptatom az is baj. Már annyira unalmas. Nem tudom mindenki miért nem a saját gyerekével foglalkozik, miért másét támadják.