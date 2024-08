Folytatódik a háború? Harry herceg hallgatása baljós dologra utal

2023 januárjában került a polcokra Harry herceg nagy botrányt kiváltó önéletrajzi könyve, a Tartalék. A sussexi herceg - aki feleségével, Meghan Markle-lel 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot, és mondott le a vezető királyi tisztségéről - az egész világot sokkolta, amikor a könyvben olyan kijelentéseket tett, hogy a bátyja, Vilmos herceg fizikálisan is bántalmazta őt, valamint, hogy apja, III. Károly féltékeny volt a walesi hercegi párra, Vilmosra és Katalinra.

Harry herceg hallgatása igen sokatmondó / Fotó: Anadolu via AFP

Nemrég érkezett a hír, hogy a kötet két hónap múlva újabb, puhakötésű változatban is megjelenik, és - bár a nem fikciós könyveknél gyakori, hogy a puhakötésű kiadás további fejezeteket vagy frissített információkat is tartalmaz - a Tartalék, úgy tudni, tartalmilag változatlan marad. Dr. Tessa Dunlop királyi szakértő és történész szerint ez sokat elárul Harry kapcsolatáról a királyi családdal: a Mirrornak nyilatkozva kijelentette, a tény, hogy a kötet extrák nélkül jelenik meg ismét, távolról sem arra utal, hogy a sussexi herceg békülni szeretne.

Az új kiadás békülékeny is lehetne, ha Harry átvette volna az irányítást, és egy másik prológussal kezdett volna, előre jelezve sajnálatát a dolgok alakulása miatt, és megismételve a jókívánságait Katalinnak és a királynak

- mondta el a szakértő, utalva ezzel arra, hogy mind Károlynál, mind Katalinnál rákot diagnosztizáltak az év elején.

- Az, hogy úgy döntött, hogy csendben marad, jelzi a hidegháborút, amely továbbra is fennáll a királyi családon belül. Harry 40. születésnapjának előestéjén kevés jele van a megbékélésnek. A kényelmetlen patthelyzet továbbra is fennáll. Az az érzésem, hogy Harry mélyen legbelül megbánt néhány dolgot abból, amit megírt, de mint oly sok férfi, ő is túl büszke ahhoz, hogy ezt beismerje - tette hozzá.