Felismerhetetlenné vált Hollywood szívtiprója - Fotók!

A tavalyi év egyik legnagyobb sikerét az Imádlak utálni című film hozta el a mozipénztáraknál, amely azóta az Maxon is hatalmas nézettséget generált. Ez nem véletlen, ugyanis a romantikus vígjáték főszerepére Hollywood két fiatal szexikont Glen Powellt és Sydney Sweeneyt választott, akik között a kémia átütött a képernyőn keresztül is. Ráadásul az is segítette a film népszerűsítését, hogy a színésznő 22 milliós követőtáborral rendelkezik az Instagram-oldalán, Glennt pedig a világ legszexibb férfijának tartották a címlapok, egészen mostanáig. A színész ugyanis hátat fordított Hollywoodnak és egy saját sorozatba kezdett, amelyhez drasztikusan elcsúnyította a testét.

A világ legszexibb férfiának tartották az Imádlak utálni sztárját /Fotó: AFP / AFP

Glenn 15 éven keresztül döngette Hollywood kapuit, mire főszerepet kapott, és az út során úgy érzi, hogy kiégett kissé. A tavalyi sikere után ezért úgy döntött, hogy most már, hogy megmutatta a tehetségét, és elég pénzt gyűjtött hozzá, hogy "vidékre" költözzön, belevág egy saját sorozatba, amiben főszereplőként, producerként, és rendezőként is dolgozhat. Austinba költözött az egész családjával egyetemben, és megkezdte a Chad Powers című sorozat készítését. Azért Austint választotta állomáshelyéül, mert nagy rajongója Matthew McConaugheynek, akivel rendszeresen együtt látják őket.

A forgatásokon készült képek alapján szőke parókát, és orr-protézist kell hordania Glennek, és jó néhány kiló izmot is magára kellett pakolnia, hogy hitelesen játsszon el egy volt amerikai focistát, aki álnéven egy vidéki focicsapat tagjaként akarja újraéleszteni a karrierét.

Az átalakulás szinte felismerhetetlenné tette a korábban sármos, szálkás izomzatú színészt. Beszéljenek a képek helyettünk: