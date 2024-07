Dr. Krasznai Zsolt csúnyán lebuktatta Zac Efront - videó

Dr. Krasznai Zsolt lerántotta a leplet a sztárok plasztikai beavatkozásairól. Az apropót az adta, hogy Zac Efron és Nicole Kidman a nemrég bemutatott új filmjük kapcsán kerültek a kamerák kereszttüzébe és a két színész szemmel láthatóan több plasztikai műtéten is túleshetett a közelmúltban. Hogy szakmai szemmel pontosan milyen beavatkozások történtek, és mennyire sikerültek jól, arról a Mokkában mesélt a sebész.

Dr. Krasznai Zsolt sajnálja azokat a férfiakat, akik túltolják a plasztikai műtéteket (Fotó: Végh István)

Zac Efron tagadja a plasztikai műtétet

A színész azt állítja, hogy nem volt szándékos a plasztikai műtétje, csupáncsak balesete miatt kellett műteni állcsontját. Dr. Krasznai Zsolt szakmai véleménye szerint azonban nem valószínű, hogy erről lenne szó.

- Ennyi ideig nem lesz duzzadt egy állcsont. Az meg száz százalék, hogy azzal nem fognak forgatni. Én szerintem ez nem egy állcsont törés. Ha meg igen, akkor szegénynek ez egy pótlás. De nem hiszem, hogy egy olyan pótlást csinálnának, ahol több lett volna az állcsontja – válaszolt Krasznai a műsorvezetőknek.

A plasztikai sebész szerint Zac Efron lassan Ken babára kezd hasonlítani túl erős állcsúcsával és egyértelmű szájtöltésével.

- Olyan, mintha valaki úgy húzná oldalról a száját, az arcát – mondta a doktor. – Ha egy arcplasztikát csinálunk, arra mindig odafigyelünk, hogy kínai típusú szem, illetve joker száj ne alakuljon ki.

Nicole Kidman is újra kés alá feküdt

A színésznő esetében is egyértelmű a beavatkozás nyoma, azonban az ő műtétje sokkal szerencsésebben alakult. Dr. Krasznai az ő esetében a bukkális zsírkivételt (amikor a zsírlevétel az arcüregből ötrténik - a szerk.) emlegette.

- A bukkális zsírkivétel nem egy túl szenzációs történet. Ezt Magyarországon is van, aki csinálja, szerintem csacsiság. Ugyanez történt Demi Moore-ral is, amit mind a sebész, mind a műsorvezetők szerint nagyon elszúrtak. Az ő esetében visszatöltéssel hozták rendbe a színésznő arcát. Nicole Kidman-nek is volt szerencsétlenebb műtétje.

- Pár éve volt az a sorozata Hugh Grant-tel. Akkor olyan volt a szája, és a környéke mint a diótörőnek. Úgy mozgott egyben az egész, annyira meg volt töltve, hogy ne legyen egy apró pici bemélyedés sem. Ezáltal az egész olyan merev lett, mint egy diótörő baba.