Cserpes Laura szuperszexi fotón pózol

Cserpes Laura nagy fogyáson van túl, mint kiderült, egy emésztéssel összefüggésben lévő betegség akadályozta eddig abban, hogy beach body-t villantson. Az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel mesélt korábban arról, hogy inzulinrezisztanciát és pajzsmirigy alulműködést diagnosztizáltak nála az orvosok, és emiatt volt az, hogy bár hosszú éveken át hiába diétázott fegyelmezetten, a kilók valahogy nem akartak leolvadni róla.

Cserpes Laura Instagram-oldalán kápráztatta el a követőit (Fotó: Rákóczy Ádám)

A szerelem is rátalált

Az énekesnő jó közérzetének másik felelőse a szíve választottja, akit nemrég mutatott meg először (akkor sem teljesen) a nagyközönségnek. A titokzatos férfi mellett Laura teljesen kinyílt, az egykor visszahúzódó tehetségből ma már egy érett, életigenlő és boldog fiatal nő lett, aki élvezi az élete minden percét. A híresség a magánéletéről viszont nem hajlandó nyilatkozni, a párja kilétét is igyekszik titokban tartani, ami nem is rossz döntés, hiszen számtalanszor tapasztalhattuk, hogy az internetezők szeretnek kéretlenül betolakodni a híres emberek intim szférájába... Ami nem feltétlen tesz jót a kapcsolataiknak.

Bomba testet villantott Cserpes Laura fogyása után (Fotó: Mediaworks archív)

Cserpes Laura bomba formában van

Laura viszont abból nem csinál titkot, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében. A fogyása után szinte tökéletes testet épített magának, amit szívesen meg is mutat a nagyvilágnak... Most is közzétett egy bikinis fotót az Instagram-oldalán, amit itt ugyan nem mutathatunk meg, de egy klikkeléssel azonnal elérhetővé válik. A fiatal énekesnő egyébként nem csak diétával érte el a vágyott külalakot, Laura sokat is edz annak érdekében, hogy egészséges maradjon. Az egyik kedvenc terme Budapest belvárosában van, ahol a kíváncsi tekintetek elől elbújva tudja tökéletesíteni a megjelenését.