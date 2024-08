Kiszivárgott: Ő lehet a nagy meglepetés Charlie Arénás koncertjén

Fantasztikus hírrel szolgált egy közeli barát Charlie októberi Arénás koncertje kapcsán: a legendás énekes vendégelőadója nem más, mint Freddie lesz.

Októberben érkezik az a születésnapi Charlie koncert, amelyen Freddie lesz a sztárvendég (Fotó: Freddie Facebook-oldala)

Álomból valóság

Freddie nemrég páratlan bejegyzéssel örvendeztette meg követőit közösségi oldalán: Charlie-val állhatott egy színpadon a Forma1 kísérő rendezvényén, amit élete legmeghatározóbb élményeként írt le. Egy most kiszivárgott információ szerint pedig nem hogy megismétlődik a csoda, de egyenesen az Arénában lesz sztárvendég Freddie a “Charlie77” koncerten. A hírt ugyan hivatalosan még nem erősítették meg, de egy bennfentes lapunknak elárulta: Freddie életében óriási alkalom lesz ez, hiszen mindig is nagy tisztelője volt Charlie munkásságának, többször is elmondta, hogy példaképének tekinti őt; egy ilyen nagy volumenű születésnapi előadás minden énekes számára felemelő érzés lenne. A közös fellépés lehetősége nemcsak hatalmas szakmai elismerés Freddie-nek, hanem egy személyes vágy beteljesülése is. − Ez egy hihetetlen pillanat számomra – mondta egy közeli barátjának.

Charlie zenéje nagyon nagy hatással volt rám, és mindig is arról álmodtam, hogy egyszer egy színpadon állhatok vele. Most ez az álom valóra válik, alig várom, hogy megoszthassam ezt az élményt a közönséggel.

Az októberi koncert az Arénában az év egyik legjobban várt zenei eseménye lesz. Charlie híres arról, hogy mindig különleges meglepetésekkel készül a közönsége számára, együttműködésük pedig újabb bizonyíték arra, hogy a zene határtalan, amely képes összehozni különböző generációkat és stílusokat egyaránt.

Kisgyermekként izgult

Freddie a múltkori közös fellépés kapcsán azt írta: soha egy közös képet sem kért Charlie-tól, nem kereste a figyelmét, társaságát. „Úgy éreztem ez így jó, tisztelettel követem, szeretem a távolból és élek újra szinte mindent gyerekkoromból ha csak a nevét meghallom.”

A rövid közös éneklés pedig nyilvánvalóan lenyűgözte. Ha a hír igaz és Charlie nagy koncertjén tényleg Freddie lesz a sztárvendég az Aréna színpadán, akkor biztosak lehetünk benne, hogy fergeteges élményben lesz része a közönségnek.