Boros Lajost eltemették; Marcellina megbetegedett; Kulcsár Edina kisfia megszületett

Nem volt könnyű hete a hazai sztárvilágnak, ugyanis Boros Lajos tragikus halálhíre, majd a temetése is felrázta a nyugalmat. Marcellina állapota egyre súlyosabb, az orvosa is megszólalt, és kiderült, mennyibe fájt Kulcsár Edinának luxuskörülmények között szülni. Eközben Csuti a könnyeivel küzdött. Ne menj sehova, mert ezek a Bors heti legolvasottabb sztárhírei!

Fotó: Bors

Némaságra ítélve

A szaxofonnal is jól bánó Marcellina állapota olyan súlyos, hogy beszélni sem beszélhet, csak suttoghat. Az énekesnő hangszálai teljesen be vannak vérezve, sőt akár hangja is károsodhatott. Az orvos elmondott mindent.

Megtörtént a temetés

Boros Lajos nemrég tragikus hirtelenséggel hagyta maga mögött szeretteit és tette át lábát a túlvilág kapuján. Temetésére a hét elején került sor Nagykőrösön. A Bors munkatársa természetesen a helyszínen volt, a gyászolók pedig sorban érkeztek a sírkertbe, hogy végső búcsút vegyenek a legendás rádióstól. Cikkünket itt találod.

Ennyibe fájt a szülés?

Kulcsár Edina mindenképpen jó környezetben szeretett volna szülni, ami bizony össze is jött. A Bors kiderítette, hogy Kulcsár Edina és G.w.M melyik klinika szülészetét választották, és persze az árakat is megnéztük.

Könnyeivel küszködött Csuti

A TV2 új projektje dübörög. Csuti és csapata akkora csodát művelt, hogy senki nem bírt a könnyeivel a forgatáson. Az Újratervezés új évadának első hetében a nehéz sorsú Toldi családdal találkozhattak a nézők, akiket az utcára kerüléstől mentett meg a műsor.