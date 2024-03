"Ez nagyon nem jó egy kisgyereknek" - Berki Krisztián gyereke miatt aggódnak a rajongók, Mazsit bírálják

Berki Mazsi három hete élvezi a luxust Thaiföldön, most pedig Dohába, Katar fővárosába repült a szerelmével, Zoltánnal. Ez azt jelenti, hogy a sztáranyuka már a negyedik helyszínen romantikázik szíve választottjával. Bangkokban kezdték az útjukat, majd onnét Ko Szamujra repültek át, Phuketet is körbejárták, majd a hét végére Dohában kötöttek ki. Az tehát biztos, hogy Mazsiék egy percig sem unatkoznak, és ahhoz sem fér kétség, hogy ez az utazás sem öt forintba kerül...de nem is tízbe.

Berki Mazsi közel egy hónapja van úton (Fotó: Máté Krisztián)

Berki Mazsi bejárta Thaiföldet

Ahogy említettük, a sztáranyukának és a szerelmének mélyre kellett nyúlniuk a zsebükben, hiszen bárhogy is számoljuk, milliós tételre jön ki ez az utazás. Bangkokban például egy lenyűgöző, keleti stílusú hotelben szálltak meg, amiért körülbelül 100 ezer forintot fizethettek éjszakánként. Az egyik legnépszerűbb szállásfoglaló oldal leírásából az derül ki, hogy a hotel ingyenes wifivel, a BTS-Chidlom magasvasút-megállóhoz közlekedő, ingyenes transzferbuszokkal, fedett medencével, valamint padlótól a mennyezetig érő üvegfalakkal rendelkező társalgóval várja vendégeit, így a kényelem garantált. Itt körülbelül 3-4 napot tölthettek a szerelmesek, ami alsóhangon 300-400 ezer forintba kerülhetett.

Onnan repültek át Ko Szamujra, ahol szintén egy roppant elegáns szálláshelyet választottak, de persze miért is adták volna alább?

Az, hogy Phuketen hol pihentek a szerelmesek, azt nem tudni, de biztos, hogy megadták a módját, tekintve, hogy a szigeten a legtöbb ötcsillagos szálloda ára 100 ezer forinttól indul és Dohában is hasonló a helyzet.

De hol lehet Berki Mazsi kislánya, Emma?

Természetesen a kommentelők is sorra gratulálnak Mazsinak, hiszen nagyon örülnek neki, hogy a sztáranyuka újra boldog Berki Krisztián tragikus, 2022-ben bekövetkezett halála után. Azt viszont sokan nem értik, hogy hol lehet a nagy utazgatás közben Mazsi kislánya, Emma, aki néhány hónapja múlt két esztendős. Vajon Mazsi közel egy hónapra bébiszitterre bízta a kislányt, vagy valamelyik rokona vigyáz rá? Bármi is az igazság, bőven vannak olyanok, akik szerint egy kisgyereknek nem tesz jót, ha ennyi időt tölt az édesanyja nélkül.

„Ilyenkor amúgy hol van a kislánya? Egy képet se tett ki róla”

„Emmácska hol van?”

„Kislányára ki vigyáz?”

Az én kisfiam hároméves, de még egy hétre se lennék képes másra rábízni, nemhogy ennyi időre. Szerintem ez nagyon nem jó egy kisgyereknek

- olvashatók a kommentek a különböző netes fórumokon.

Persze az sem zárható ki, hogy Mazsi és szerelme magukkal vitték Emmácskát, és egy bébiszitter vigyáz rá, míg a felnőttek jól érzik magukat. Képet pedig azért nem tölt fel róla Berki Krisztián özvegye, mert nem szeretne. Bár az eddigi gyakorlat alapján erre a verzióra van kevesebb esély.