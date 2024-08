"Az esküvőig nem épülök fel" - Véres balesetet szenvedett VV Seherezádé

Tapaszok borítják Nagy Viven, ismertebb nevén VV Seherezádé testét, aki sajnos egy ideje gyakori vendég a kórházban. Történt ugyanis, hogy az egykori valóságshow szereplő a barátaival bicajozott, ám a vidámnak induló kiruccanásnak egy csúnya baleset lett a vége. Bár Seherezádé megúszta törések nélkül, elég komoly és csúnya sérüléseket szenvedett.

VV Seherezádé az esküvő előtt szenvedett véres balesetet (Fotó: hot! magazin archív)

− A barátimmal bringáztam, közben a kedvenc zenéinket hallgattuk, szuper volt a hangulat is. Egészen addig, amíg ki nem találtam, hogy a sor végéről kielőzök és utolérem a többieket. Kimentem a fűre, hogy teret nyerjek. Amikor hirtelen visszarántottam a kormányt, kipörgött a kerék, onnantól kezdve pedig már gyakorlatilag tehetetlen voltam, hatalmasat borultam. A hétfői röntgenen még úgy tűnt, eltört a kulcscsontom, szerencsére azóta kiderült, hogy mégsem. A karom és a lábam mindenesetre tele van csúnya sérülésekkel. Egy-két napig azt hittem, megúszom annyival, ha elmegyek gyógyszertárba kötszerért és magamnak kötöm be a sebeket, de rá kellett jönnöm, hogy nem úszom meg kórházi vizsgálat nélkül - kezdte a Borsnak VV Seherezádé, aki egy tetanuszt is kapott a baleset után.

A leginkább az sújtott le, hogy az esküvőig nem épülök fel. Pár hét van életem legfontosabb napjáig, de az orvos már most megmondta, hogy addig biztos nem gyógyulnak be a sebeim.

− Ez persze nem tragédia, de minden nő egy tökéletes lagziról álmodik. A vőlegényemmel egyébként elképesztően aktív életmódot folytatunk, vadkempingezni is mentünk volna szeptemberben, de most lemondtam mindent. Arra gondolok, talán ez a baleset egy égi jel, hogy lassítsak, vegyek egy kicsit vissza a tempóból. A barátaim is ezt mondják. A párom egyébként rengeteget segít, mindenből kiveszi a részét és ott ül mellettem a kórházban, minden vizsgálatnál. Egy év után a konyhába is visszatalált, én ugyanis most nem tudok főzni. A munkát is otthonról végzem, délben leviszem a kutyát, de egyébként pihenek - árulta el a menyasszony.

VV Seherezádé hamarosan már babázni szeretne

− Mivel mindketten imádunk utazni, az elején sokat gondolkodtunk azon, hogy itthon vagy külföldön keljünk-e egybe, de végül rájöttünk, hogy itthon is csodás helyek vannak, így itt szeretnénk megtartani az esküvőt szeptember 20-án, intim családi és baráti körben, 35 fővel – mesélte Vivien júliusban a hot! magazinnak.