Van az a pénz: 10 milliárdot kapott magánfellépéséért Justin Bieber

Anant Ambani inidai milliárdos sosem sajnálta a pénzt: tavaly ugyanis Rihannát hívta meg egy magán fellépésre most pedig Justin Biebert, aki videókat is osztott meg előadásáról a közösségi médiában. A színpadra lépés Mumbaiban történt és nem kevés összeget zsebelt be vele: 10 millió dollárt. A koncert július 6-án szombaton volt Ambaniék esküvőjének kapcsán. A fiatal világhírű énekes a leghíresebb slágereit adta elő a privát koncert során Anantnak és menyasszonyának, Radhika Merchantnak, valamint családjuknak és barátaiknak.

Egyes hírek szerint 10 milliárdot kaszálhatott a koncerttel Fotó: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Anant Ambani Mukesh Abani fia, aki a Forbes szerint jelenleg Ázsia leggazdagabb embere. Épp ezért nem sajnálták a pénzt Bieber fellépésére, aki felvételek alapján remek hangulatot kovácsolt Indiában, ahova várandós felesége nélkül érkezett meg.

Hailey Bieber és Justin első közös gyermeküket várják, érkezésére már nagyon készülnek.

Justin Bieber 2018-ban jegyezte el modell párját, majd 2019-ben házasodtak össze. Az énekes és felesége pedig ez év májusban jelentette be, hogy gyereket vár.

A modell igazán élvezi a terhesség minden pillanatát. Egy bennfentes szerint a pár már tudja a kicsi nemét, és már nevet is választottak a picinek de ezeket az információkat még titokban tartják.